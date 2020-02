Camila Cabello revela la enfermedad que padece

Camila Cabello, exintegrante del programa The X Factor y cantante de exitosos temas como Señorita y Havana, revela que fue diagnosticada con una enfermedad, la misma que muchos otros famosos cntantes padecen.

Camila Cabello, originaria de Cojimar, Cuba, compositora y quien fue integrante del grupo Fifth Harmony, ha estado en tendencias actualmente, tras dar a conocer que padece ansiedad.

Según información en distintos portales de noticias, Camila reveló tener ansiedad estando en Londres, Inglaterra, un padecimiento que aqueja a numerosos cantantes famosos.

A través de un video que coloca en Instagram, Camila asegura que fue víctima de un ataque de estrés y lo combate sosteniendo una copa de vino tinto, y con una fuerte risa nerviosa.

Camila Cabello actualmente graba La Cenicienta y con todo y el trabajo que tiene se da tiempo para compartir con sus millones de seguidores en redes sociales aspectos de su vida personal y profesional.

La bella Camila es dueña de un gran sentido del humor y en sus publicaciones muestra lo optimista y positiva que es.

Camila se lanzó como cantante solista durante 2015 con un dueto al lado de Shawn Menes, K know shat you did last summer, quien es su pareja sentimental en la vida real.