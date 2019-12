Camila Cabello se disculpa por comentarios racistas del pasado

La cantante cubano-estadounidense, Camila Cabello, ofreció una extensa disculpa por medio de sus historias en su cuenta oficial de Instagram por haber utilizado en el pasado lenguaje racista.

La razón por la que Camila decidió hacer pública su disculpa después de tantos años se debe a que actualmente la intérprete de 22 años se ha convertido en todo un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones por su humildad, su educación y su forma tan recatada de actuar en su vida cotidiana.

Pese a su actual actitud, la intérprete de First Man decidió ofrecer un extenso mensaje en donde aclaraba sus disculpas, pues en aquel momento llegó a utilizar palabras ofensivas e hirientes en sus redes sociales, principalmente en Tumblr, plataforma que en el pasado fue muy utilizada por algunos famosos.

Foto: Captura de pantalla/Instagram

Todo esto se llevó a cabo en la época en la que la cantante era apenas una adolescente sin medir las consecuencias de sus actos, y ahora que ya es un poco mayor lamenta haber utilizado todo tipo de palabras racistas hacia otras personas.

Cuando era más joven, utilizaba un lenguaje del cual me avergüenzo profundamente y me arrepentiré por siempre", comentó Camila en el extenso mensaje.

No tenía educación e ignorancia, y una vez que me di cuenta de la historia, el peso y el verdadero significado detrás de este lenguaje horrible e hiriente, me sentí profundamente avergonzada de haberlo usado", continúa.

La ex integrante del famoso grupo ahora desvanecido, Fifth Harmony, ha sido acusada de usar comentarios ofensivos y raciales en su cuenta de Tumblr, la cual ahora no existe, pues ha sido eliminada hace años.

Sin embargo, pese a que esto parecía haber quedado en el pasado, hace algunos días, usuarios de Internet comenzaron a publicar capturas de pantalla de las publicaciones antiguas y ofensivas de Cabello, por lo cual decidió emitir una disculpa a pesar de que fueron acciones del pasado y ahora ya se encuentran eliminados.

Camila, al igual que todo el mundo, ha tenido una serie de acciones de las que ahora ya no se encuentra orgullosa, pues así lo dejó en claro en la publicación que hizo, asegurando que ahora que es una mujer adulta ha crecido, madurado y entendido que sus acciones pudieron haber provocado mucho dolor en algunas personas, por lo que se encuentra profundamente avergonzada.

La cantante reiteró en su leyenda su disculpa por estas acciones, asegurando que fueron cosas del pasado y errores que no la definen como persona.