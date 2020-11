Camila Cabello, una cubana que ha cosechado grandes éxitos

Estados Unidos.- Camila Cabello es una cantante y compositora de origen cubano-estadounidense que ha logrado cosechar grandes éxitos en su carrera, que la han posicionado entre las artistas favoritas del público latino.

Karla Camila Cabello Estrabo, conocida entre su público simplemente como Camila Cabello, actualmente es pareja del también reconocido cantante canadiense Shawn Medes, y ambos son un de las parejas favoritas en el mundo del espectáculo por las muestras de amor que frecuentemente tiene y comparten con sus seguidores en sus redes sociales.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Camila Cabello nació en Cojímar, Cuba el 3 de marzo de 1997. La joven estrella de 23 años ha sabido llevar su carrera con éxito y con los pies en la tierra, pues suma varios logros musicales que se han puesto entre el gusto del público.

Además de vivir en Estados Unidos, también vivió en Ciudad de México. Ella es de ascendencia mexicana por parte de su padre. Incluso la cantante comparte las tradiciones mexicanas, pues el pasado Día de Muertos celebrado el 2 de noviembre en México, Camila compartió una foto junto a un altar, una tradición de este país para recordar y honrar a sus seres queridos fallecidos.

Cabello comenzó a ser reconocida en ámbito por haber sido parte del grupo Fith Harmony, y después de haber lanzado dos álbumes de estudio, en 2016 anunció su salida. Posteriormente se lanzó como solista y su carrera despegó de manera exitosa.

Camilo hizo un par de duetos que alcanzaron la fama, el primero en 2015 con Shawn Mendes, con el tema I Know Whats You Did Last Summer, que alcanzó el número 10 de popularidad en Estados Unidos; y el segundo con el rapero Machine Gun Kelly con Bad Things, que se posicionó en cuarto lugar de los Billboard Hot 100 en USA.

La canción principal de su álbum debut, Havana, se ubicó en el primer lugar de los Billboard Hot 100 en 2017. Para el 2019, Camila Cabello encabezó todos los listados con su segundo sencillo.

La canción de Señorita, con Shawn Mendes, fue un rotundo éxito para ambos y luego se dio a conocer su romance.

Camila y Shaw son una de las parejas mediáticas más buscadas en internet y queridas por su público.

Su relación se ha fortalecido durante esta contingencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, pues ambos decidieron pasar juntos la cuarentena. Los cantantes han vivido juntos durante la pandemia en la residencia que Camila tiene en la ciudad de Miami, Florida.

Recientemente conmovieron a sus seguidores al presentar a su "perrhijo" "Tarzán", la nueva mascota que llegó a sus vidas y de la que cuidan con bastante apego.

"En tiempos de incertidumbre como este, necesitamos un recordatorio de que las cosas dulces y milagrosas como los cachorros también existen en el mundo, conoce al nuevo miembro de la manada: ¡Tarzán!", expresó la cantante a través de su cuenta de Instagram.

La joven estrella compartió celebró con su familia y su novio el triunfo de Joe Biden y Kamala Harris, electos Presidente y Vicepresidenta de Estados Unidos.