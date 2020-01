Camila Cabello y Rosalía traerán sorpresas en los Grammy

La española Rosalía y la cubanoestadounidense Camila Cabello actuarán en la próxima gala de los premios Grammy, en la que ambas están nominadas junto a artistas como Ariana Grande, Taylor Swift, Billie Eilish, Jonas Brothers y Lana del Rey.

La Academia de la Grabación anunció este miércoles los artistas que actuarán la gala del 26 de enero, entre los que también se encuentran Juanes -quien participará en un tributo a Prince-, Demi Lovato, Gwen Stefani, Aerosmith, H.E.R., Lizzo y Tyler The Creator.

Rosalía, además de actuar, tratará de hacerse con el Grammy a mejor nuevo artista, un apartado en el que se enfrentará a Black Pumas, Billie Eilish, Lil Nas X, Lizzo, Maggie Rogers, Tank And The Bangas y Yola.

a cantante, que ya ganó el premio al álbum del año en la edición latina de los Grammy, cuenta con una segunda nominación a mejor disco latino de rock, urbano o alternativo por su aclamado "El mal querer".

Al mismo escenario se subirá Cabello, quien fue la responsable de abrir la ceremonia del pasado año con una actuación en la que homenajeó sus raíces latinas y se acompañó de Ricky Martin.

La cubanoestadounidense está nominada este año junto a Shawn Mendes a mejor dueto pop por "Señorita".

Ayer mismo, Demi Lovato anunció que también actuará en la ceremonia, lo que supondrá su primera gran aparición desde la sobredosis que sufrió en verano de 2018.

La 62 edición de los Grammy contará, por segunda vez consecutiva, con la cantante Alicia Keys como maestra de ceremonias.

La lista de nominados para los Grammy la lidera Lizzo con ocho candidaturas, seguida de Billie Eilish y Lil Nas X, que tienen seis menciones por cabeza.

Billie Eilish ("When We Fall Asleep, Where Do We Go?"), Lana del Rey ("Norman Fucking Rockwell!"), Ariana Grande ("thank u, next"), Bon Iver ("I,I"), H.E.R. ("I Used to Know Her"), Lil Nas X ("7"), Lizzo ("Cuz I Love You") y Vampire Weekend ("Father of the Bride") son los nominados en la categoría de álbum del año.

Por su parte, "Hey, Ma" de Bon Iver, "bad guy" de Billie Eilish, "7 rings" de Ariana Grande, "Hard Place" de H.E.R., "Talk" de Khalid, "Old Town Road" de Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, "Truth Hurts" de Lizzo y "Sunflower" de Post Malone & Swae Lee se disputarán el gramófono dorado a la grabación del año.