Camila Cabello y Shawn Mendes ¿En posibe relación?

Estados Unidos.- Recientemente los cantantes Camila Cabello de 22 años y Shawn Mendes de 20 fueron captados por fotográfos estadounidenses tomados de la mano mientras caminaban por las calles de Los Ángeles.

En redes sociales se hacen virales las fotografías de diferentes ocasiones de los jóvenes cantantes en que se han visto muy juntitos. En algunas tomados de la mano, en otras abrazándose y sonriéndose el uno al otro.

Los fans de éstos dos se han vuelto locos con la que pudiera ser la confirmación de una relación entre ellos, pero algunos otros comentan que todo es una estrategia de marketing para promocionar su nuevo sencillo juntos.

Camila y Shawn Mendes fueron vistos juntos mientras se tomaban de la mano ���� pic.twitter.com/Q8kzxS8LbY — Camila Cabello BOL ���� (@CCabelloBolivia) 8 de julio de 2019

Shawn: ya estan grabando?



Camila: si pedazo de ciego



Shawn: que crees que tengo ojos en la espalda, haber riete de algo que dije



Camila: *se rie y mira a la camara*



Shawn: flaca que te rias no que mires a la camara xdios mejor agarrame las manospic.twitter.com/pWy5KIEAXx — Juani (@sweetnessmends) 5 de julio de 2019

No es la primera vez que Camila y Shawn trabajan juntos, anteriormente en noviembre del 2015 sacaron su primera colaboración titulada "I know what you did last summer" que fue todo un hit, alcanzando la posición número 20 en las listas de Estados Unidos.

No hace mucho Cabello y Mendes publicaron su más reciente colaboración, sorprendiendo a sus fans, ésta lleva el nombre de "Señorita" y la canción llegó acompañada del video.

En el video se ve a los cantantes muy románticos y sensuales juntos, levantando aún más las especulaciones de la relación de estos dos.

Desde la primera colaboración de los jóvenes se comentaba el enamoramiento de estos dos, pero al parecer Camila no podía verlo como algo más que un buen amigo, pero después de todo esto parece ser que Shawn logró cumplir su objetivo de estar con la cantante de "Havana".