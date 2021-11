Camila Cabello y Shawn Mendes anuncian que decidieron terminar su relación

Estados Unidos.- Los fanáticos de Shawmila están muy tristes tras la noticia de que la pareja se separa. A través de sus respectivas redes sociales, los cantantes Camila Cabello y Shawn Mendes anunciaron que han decidido terminar su relación.

Mediante un comunicado recién lanzado, la pareja anunció que decidieron terminar su relación amorosa, pero seguirán siendo los mejores amigos, a pesar del anuncio, no dieron a conocer más detalles al respecto, por lo que se preguntan qué los llevó a separarse.

"Chicos, decidimos terminar nuestra relación amorosa pero nuestro amor por el otro, como humanos, es más fuerte que nunca. Empezamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos. Apreciamos su apoyo desde el principio y a seguir adelante", escribieron en una publicación.

Hasta el momento, no se han revelado los motivos por los cuales Camila Cabello y Shawn Mendes decidieron terminar su relación amorosa, pero dejaron en claro que fue en los mejores términos, esto al seguir como los mejores amigos que siempre han sido.

¿Cómo fue la relación de Camila Cabello y Shawn Mendes?

La pareja se conoció en 2014 durante un concierto de Austin Mahone, donde fueron contratados para abrir el evento. Un año más tarde volvieron a trabajar juntos, esto en la gira de Taylor Swift y fue ahí en donde el amor surgió.

Tras compartir momentos juntos detrás del escenario, decidieron trabajar musicalmente y lanzaron el sencillo 'I know that you did last summer', que evidenció la química entre ambos. Debido a su trabajo juntos, decidieron dar el siguiente paso y esto fue iniciar una relación amorosa, que en un principio eran rumores y teorías, hasta que confesaron mantener un romance en secreto.

El 04 de julio de 2019 se convirtieron oficialmente en novios, mismo año en el que lo confirmaron a la prensa y se volvieron la pareja favorita del público. Un año más tarde se rumoró que se comprometerían, pero esto jamás sucedió.

La pareja continuó demostrándose su amor y se convirtieron en la pareja más estable del medio del entretenimiento, sin embargo, antes de finalizar el 2021 tomaron la decisión de terminar por razones aún desconocidas.

