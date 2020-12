Camila Cabello y Shawn Mendes comparten romántica canción navideña

Estados Unidos.- Los enamorados cantantes Camila Cabello y Shawn Mendes vuelven a unir sus voces en una canción, pero en esta ocasión se trata de algo completamente diferente a lo que han hecho con anterioridad en temas como 'I know what you did last summer' o 'Señorita', pues ahora hacen una romántica interpretación navideña con la que han enternecido a todos y logrado dejar a sus fanáticos de lo más emocionados.

A través de sus respectivas cuentas de Instagram, ambos cantantes compartieron con sus seguidores su propia versión de 'The Christmas Song', un clásico navideño originalmente interpretado por Nat King Cole y han transmitido un importante mensaje durante este "año tan loco" para todo el mundo.

"¡En esta temporada navideña, es más importante que nunca difundir amor y bondad a todos! Shawn y yo queríamos enviarles todo nuestro amor a ustedes, seres humanos increíbles, así que preparamos algo especial para ustedes, nuestra interpretación de #TheChristmasSong", reveló Camila Cabello a través de su perfil en la ya mencionada plataforma.

Aunque es común que diferentes artistas estrenen algunos temas navideños durante el mes de diciembre, Camila y Shawn lo hacen de una forma muy especial, ya que han revelado que todas las transmisiones apoyarán a las personas más necesitadas y también harán un donativo de $100,000 dólares a Feeding America, una de las más grandes organizaciones del mundo que lucha en contra del hambre con más de 200 bancos de alimentos que ayudan a más de 46 millones de personas a través de despensas de alimentos, comedores públicos, refugios y otras agencias comunitarias.

"¡Los amamos mucho a todos y esperamos que disfruten de esta canción durante unas vacaciones muy seguras y felices! ¡Serían nuestras vacaciones si visitara su sitio web y donara a uno de sus sectores y ayudara a su comunidad! Tienen sectores en todo el país. Hagamos que nuestro pequeño rincón del mundo sea más hermoso hoy", también compartieron en la publicación finalizando con un mensaje sobre su mascota para sus fanáticos: "Tarzán saluda".

El video del audio de la canción ha llegado de momento al millón y cien mil reproducciones, y marca también el regreso de Camila a las redes sociales, en donde compartió a finales del mes de noviembre una fotografía al lado de su amado y le dedicó las más románticas palabras que dejaron a todos muy emocionados.

La joven cantante de 23 años se expresó de lo mejor de su novio, lo que resultó una grata sorpresa para todos, ya que había pasado bastante tiempo desde que no lo hacía, justo por eso algunos rumores de que se habían distanciado o habían terminado tomaron gran fuerza hace algunas semanas.

Camila Cabello comparte las mejores palabras para su novio Shawn Mendes. Foto: Instagram

Camila, a través de Instagram, habló sobre su relación y reveló íntimos detalles, mencionando que no todo ha sido perfecto en su romance con el cantante canadiense como todos lo creen, sin embargo, ha aprendido mucho de él, logrando enfrentar sus miedos, ansiedades, inseguridades, patrones de pensamiento y creencias sobre la vida, que no es tan simple como parece en las fotografías, pero la atracción que ambos sienten es lo que les ha ayudado a luchar por su relación y les ha permitido aprender muchas cosas.

La pareja, ahora denominada como "Shawmila", se conoció en 2014, durante un tour del cantante Austin Mahone, exnovio de Camila, cuando el canadiense era una estrella popular en la aplicación de videos, Vine, y ella lograban un gran éxito dentro del quinteto femenino musical, Fifth Harmony.

Y para 2015 lanzan su primera colaboración titulada 'I know what you did last summer', tema que fue escrito por ambos durante el backstage del tour 1989 de Taylor Swift, donde eran taloneros, logrando un gran éxito internacional y mostrando una gran química entre los dos, por lo que, desde aquel momento, no se dejó de hablar sobre los cantantes, rumorando que mantenían un romance en secreto, pero ellos se dieron la tarea de acabar con los rumores, pues declararon que sólo eran muy buenos amigos, e inesperadamente, en 2019, deciden darse una oportunidad en el amor y logran un gran éxito que ha permanecido desde aquel momento.