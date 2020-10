Estados Unidos.- Camila Cabello ha compartido una romántica fotografía al lado de su amado novio Shawn Mendes, con quien ya tiene varios meses de relación y cada vez demuestran estar fortaleciendo su relación. En la instantánea vemos a la pareja de lo más feliz y los fanáticos de la joven, al analizarla a detalle, notaron un pequeño y "extraño" detalle.

Resulta que Shawn y Camila se reencontraron después de un tiempo sin verse, por lo que se les ve abrazándose de una manera única y mientras ella está colgada del cantante podemos ver que está descalza y curiosamente pareciera que tiene un dedo extra en uno de sus pies, sin embargo, sus fanáticos han hablado sobre el tema y aseguran que se trata de un ángulo mal capturado de la imagen.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

De acuerdo con sus seguidores, la estrella intérprete de temas como 'I have questions', 'Shameless' y 'Señorita' no tiene ningún trastorno genético, ya que en el pasado se ha dejado ver utilizando sandalias y dejando sus pies al descubierto, donde no se le ha visto ninguna anomalía como parece en la fotografía.

Camila Cabello y su extraña fotografía con seis dedos en el pie. Foto: Instagram

Los seis dedos Camila no fueron la única sorpresa, la estrella está estrenando un nuevo look muy a la moda, se trata de cabello corto con el que ha dejado a sus fanáticos muy emocionados, ya que nunca se le había visto con el cabello tan corto y con este estilo.

Actualmente, estos jóvenes cantantes siguen disfrutando de su romántica relación y en distintas ocasiones los hemos visto ser muy amorosos el uno con el otro, siempre con la mejor actitud y demostrando lo felices que son frente y detrás de las cámaras, pues en las redes sociales también son amor puro frente a sus millones de seguidores.

Tanto ha sido su amor que Shawn Mendes se ha inspirado en Camila Cabello para escribir las canciones de su nuevo disco "Wonder", el cuarto álbum de estudio del cantante, mismo que está previsto a estrenarse el próximo 04 de diciembre a través de la discográfica Island Records.

Todo esto quedó revelado durante el primer avance oficial de "In Wonder", su nuevo documental que se anunció en Netflix hace algunas semanas, el cual estará estrenándose el próximo 23 de noviembre a través de la plataforma de steaming y en donde se conocerán detalles sobre la vida del cantante canadiense.

Camila Cabello y Shawn Mendes tienen una muy linda relación amorosa. Foto: Instagram

Sus fanáticos están muy ansiosos con la noticia y es que hablará de todo, incluso de su vida amorosa. En el tráiler oficial se puede ver que él estuvo siempre enamorado de Camila, a quien le confesó que sus temas románticos estuvieron dedicados para ella.

La pareja ha mantenido su relación alejada de los medios de comunicación, debido a que no quieren ser víctimas del paparazi, ni tampoco que se arme un circo sobre su romance, por lo que en el documental es cuando se conocerá la verdad detrás de todo esto que han denominado como "una estrategia publicitaria".

Desde los cuatro años que tienen conociéndose, han estado juntos en dos colaboraciones y se convirtieron en grandes amigos, sin embargo, Camila, quien debutó en el mundo del entretenimiento junto a Fifth Harmony, no tenía ni la menor idead de que las baladas románticas que Shawn interpretaban estaban dedicadas para ella.