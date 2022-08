Camila Fernández asegura que su abuelo Vicente Fernández, se le apareció a su pequeña hija Cayetana

La joven cantante y compositora mexicana Camila Fernández, aseguró durante un encuentro con varios medios de comunicación, que su fallecido abuelo, Vicente Fernández, se le apareció a su hija Cayetana de un año de edad, fruto de su relación amorosa con Francisco Barba, quien no está relacionado con el ambiente artístico.

"Va a sonar loquísimo, no sé si me vayan a creer, no me importa", manifestó la hija de Alejandro Fernández y América Guinart. De acuerdo con Camila Fernández, hace unos días, su hija Cayetana vio fijamente una pared en su hogar en Guadalajara, estado de Jalisco, México, y de un momento a otro, a la bebé se le llenaron sus ojitos con lágrimas de emoción.

(Cayetana) saludó, dio un beso a la pared y le hizo como un caballo (tronó la boca), a mi tata siempre lo ve a caballo en las fotos y siempre le decimos que haga como mi tata, entonces le hizo como caballo y luego hizo: 'ajá', se me enchinó la piel.

Cayetana no pudo convivir mucho con su bisabuelo Don Chente, uno de los grandes ídolos de la música mexicana, quien fuera conocido como "El Rey" o "El Charro de Huentitán".

"Mi hija lo tiene como muy presente gracias a Dios, nosotros decimos: 'qué chistoso', porque no convivió tanto, pero lo ve (en fotos) y sabe quién es. Si le digo: '¿quién es Tata?', lo señala. Tenemos como un bustito de cobre, que fue el que nos regaló en sus 80 años, lo ve y le da besos, lo abraza como si supiera".

¿Cómo fue la muerte de Vicente Fernández?

En agosto del año pasado, el Patriarca de la Dinastía Fernández, intérprete de icónicos temas como "Acá entre nos", "Estos celos", "El rey", "Mujeres divinas", "Por tu maldito amor", "Volver volver" y muchas más, sufrió una caída desde su altura en su hogar en el Rancho Los Tres Potrillos, ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Fue trasladado al Hospital Country 2000 en Guadalajara, Jalisco, donde fue sometido a una cirugía por lesión en una cervical. Posteriormente, tras unos estudios médicos, al abuelo de Camila Fernández, le diagnosticaron Síndrome de Guillain-Barré, afección en la que el sistema inmunológico ataca los nervios. Este síndrome y el accidente que tuvo, deterioraron su salud.

Vicente Fernández permaneció hospitalizado durante cuatro meses, murió a los 81 años de edad, el 12 de diciembre de 2021, a consecuencia de una falla multiorgánica provocada por el Síndrome de Guillain-Barré.

Luego de un funeral al que asistieron sus familiares y amigos más cercanos, se llevó a cabo un multitudinario homenaje en la arena VFG. Cumpliendo su voluntad, fue sepultado en su Rancho Los Tres Potrillos.