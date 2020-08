Camila Fernández, hija de Alejandro Fernández, se casará a pocos meses de su noviazgo con Francisco Barba

México. En la familia Fernández habrá pronto una gran boda. Camila Fernández, hija de Alejandro Fernández y de América Guinart, se casará a los pocos meses de llevar un noviazgo con Francisco Barba, y la boda será en Guadalajara, se informa en el programa de televisión "Ventaneando", aunque también en redes sociales amigos de la pareja los felicitan y comentan sobre su próxima unión matrimonial.

Las amonestaciones ya corren en una iglesia de Guadalajara, Jalisco, México, por lo que todo hace suponer que la boda será muy pronto, comentan en "Ventaneando", y ahí mismo exhiben imágenes de las mismas (amonestaciones). "Llevan un noviazgo de siete meses", comenta Rosario Murrieta en el citado programa de espectáculos, y agrega que el novio es charro de profesión.

En enero de 2020, Camila dio una entrevista al programa de Pati Chapoy y se declaró profundamente enamorada. "Es la primera relación seria que tengo. Jamás había sentido algo tan bueno. Él es una persona buena y lo quiero muchísimo", cita la joven, quien en ese mes celebraba por tres meses de noviazgo apenas. Ambos se conocieron por amigos en común, les hicieron una comida para reunirlos y así empezó su romance.

Hubo flechazo al corazón.¡Quedé enamorada! Tras tratarnos vimos que teníamos muchos amigos en común, así que nos entendimos a la perfección. Es lo mejor que me pudo pasar. Me cautivó desde el día uno que lo conocí. Es muy guapo. Me enamoró su forma de ser", destaca Camila.