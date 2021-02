Camila Fernández muestra imágenes de su embarazo y así reacciona su papá Alejandro Fernández

Los rumores resultaron ser ciertos, cuando Camila Fernández contrajo matrimonio estaba embarazada. "Voy a ser mamá", expresó la hija del cantante Alejandro Fernández "El Potrillo" en sus redes sociales, noticia que ha alegrado a sus fans, amigos y familiares. La hermosa joven y futura mamá, compartió unas muy adorables imágenes de esta bonita etapa que está viviendo.

Camila Fernández, nieta del cantante Don Vicente Fernández, lanzó su nueva canción "Mi luz" acompañada de un video musical donde muestra su baby bump a sus siete meses de embarazo. "Mi nueva canción 'Mi luz' ya está aquí, gracias a todos y cada uno que formaron parte de esta etapa de mi vida tan especial, no pude haber elegido a nadie mejor que ustedes, los amo mucho".

Cabe recordar que Camila Fernández contrajo matrimonio el sábado 1 de agosto de 2020 con Francisco Barba. La ceremonia religiosa se llevó a cabo en la Parroquia de San Francisco Javier de las Colinas, ubicada en Paseo Loma Ancha 3460 en Colinas de San Javier, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Cuando llegó al altar la también cantante estaba en sus primeras semanas de embarazo.

Camila Fernández y su hermana gemela América, son fruto del matrimonio que tuvieron América Guinart y Alejandro Fernández. A través de sus redes sociales Alejandro Fernández expresó su sentir ante la noticia del embarazo de su hija, resaltando lo feliz que estaba al darse a conocer públicamente "una de las dichas más grandes que me ha tocado vivir: la de ser abuelo".

Más que molestarme o sentirme incómodo, les informo que es uno de los días más felices de mi vida, porque cada etapa del viaje la he disfrutado al máximo y esta nueva no será la excepción.

"El Potrillo" ansía con ganas el poder gozar día con día "el crecimiento de la sangre de mi sangre y ansío verdaderamente la hora de poder verla, abrazarla, besarla y jugar con ella de la mano. Felicidades Camila, te amo con todo mi corazón y felicidades Francisco, ya que pasarás a ser uno más de la familia, disfruten de la bendición que viene en camino".

Antes del lanzamiento de su video musical "Mi luz", Camila Fernández dio a conocer que se convertiría en mamá a través de la revista del corazón ¡HOLA! México, revelando además que sería niña y nacerá en abril próximo.

En redes sociales Francisco Barba le dedicó este amoroso mensaje a su esposa: "eres unaa fregona chaparra, te admiro y te amo mucho, vamos a ser los mejores papás". Camila le respondió: "te amo mucho más, ojos bonitos. Gracias por hacerme la mamá más feliz de este planeta".

"Justo hoy ví la nota de su embarazo, que bonita se ve y su nena seguramente estará igual de hermosa que ella, enhorabuena", "me causa tantas emociones amor, felicidad, agradecimiento, tiene un letra y un ritmo tan ricos que se me erizo la piel ❤️", "hermosa canción, tu voz siempre y el sentimiento, seguramente Camila serás una maravillosa madre", "no puedo con tu voz tan hermosa que Dios te dio, no dejes de regalarnos tan hermosa inspiración, felicidades tan hermosa mamá", "te ves muy bonita Cami, muchas felicidades por tu bebé", "la vida es maravillosa cuando un bebé crece dentro de ti, te vez muy hermosa", son algunos de los comentarios de parte de sus fans, en el video que compartió en su canal de YouTube.