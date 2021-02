Camila Fernández, nieta de Vicente Fernández, apareció en silla de ruedas y contó por qué ocultó su embarazo

El próximo mes de abril Camila Fernández dará a luz a su hija, fruto de su amor con Francisco Barba. En su feed de Instagram la hija del cantante Alejandro Fernández "El Potrillo" y América Guinart, compartió una fotografía donde aparece en sillas de ruedas para revelar la razón por la cual, mantuvo hasta hace poco oculto su embarazo.

La también cantante, nieta de Don Vicente Fernández ("El Charro de Huentitán"), compartió con sus seguidores que tuvo meses de alto riesgo en su embarazo. "La vida nos da bendiciones por las que vale la pena luchar", expresó Camila Fernández.

La hermana gemela de América Fernández, sorprendió a sus fans al confesar que existieron muchas posibilidades de perder a su bebé. Para mi hija y para mí, representó una lucha desde los primeros meses, no había podido compartirles la felicidad de mi embarazo porque pasé por meses muy complicados con mi nena".

Su espera se convirtió en un embarazo crítico y el porcentaje de que lo lográramos era muy bajo, tuve que estar en reposo absoluto, con sangrados y muchas complicaciones.

Camila Fernández resaltó que Dios le hizo el milagro de salir adelante y tener una bebé muy "luchona que se aferró a la vida". La joven de 23 años de edad señaló que su hija llegará a una familia llena de amor, donde su espera se ha vuelto lo más deseado por todos. Cabe mencionar que en la imagen que publicó y posteriormente borró, podemos apreciar el momento en el cual su esposo Francisco Barba y ella, llevaron a cabo la revelación del sexo de su bebé: ¡una niña!

Anteriormente en sus redes sociales Alejandro Fernández compartió su inmensa alegría, por la próxima llegada de su primera nieta. "Hoy es un día muy especial porque se ha dado a conocer públicamente una de las dichas más grandes que me ha tocado vivir: la de ser abuelo, más que molestarme o sentirme incómodo, les informo que es uno de los días más felices de mi vida porque cada etapa del viaje la he disfrutado al máximo y esta nueva no será la excepción".

No puedo esperar para gozar día con día el crecimiento de la sangre de mi sangre y ansío verdaderamente la hora de poder verla, abrazarla, besarla y jugar con ella de la mano.

"El Potrillo" felicitó a su hija Camila Fernández y a su yerno Francisco Barba, "ya que pasarás a ser uno más de la familia, disfruten de la bendición que viene en camino".

La hija de Camila Fernández nacerá en abril. Foto: Instagram @camifdzoficial

Cabe recordar que Camila Fernández y Francisco Barba contrajeron matrimonio el sábado 1 de agosto de 2020; la ceremonia religiosa se llevó a cabo en la Parroquia de San Francisco Javier de las Colinas, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. "Le di el 'si' a entregarme con el amor de mi vida en el altar, di el 'si' a nuevas aventuras, a nuevos retos y nuevos sueños. Gracias Francisco por hacerme la mujer más feliz de este planeta, te amo infinitamente y gracias a mi familia por compartir este momento de amor tan bonito", expresó la futura mamá hace uno meses en un post en su cuenta de Instagram, donde además compartió tres fotografías de su boda.

La hija de Camila Fernández y Francisco Barba, será la cuarta bisnieta del cantante Vicente Fernández, uno de los ídolos de la música mexicana.

