Camila Fernández podría desbancar la música de Ángela Aguilar

Varias dinastías musicales están luchando para que sus descendientes sigan manteniendo vigente su legado las más sobresalientes son Ángela Aguilar y Camila Fernández quienes al igual que sus padres buscan un camino en la industria.

Y aunque Angela hija de Pepe Aguilar ya esta posicionada como una gran exponente del regional mexicano su colega Camila, nieta de Vicente Fernández podría desbancarla con su música en inglés la cual es muy ovacionada en redes sociales.

Como todos saben Camila lejos de cantar ranchero como los Fernández se ha inclinado más por la balada pop con la cual ha enamorado a millones pues se lo hacen saber cada que sube un video en sus redes sociales creando su propio imperio de fans.

Por si fuera poco su voz ha sido catalogada como agradable sin la necesidad de ser alterada como la de otros artistas dejando en claro que su talento es totalmente natural.

Ángela Aguilar y Camila Fernández/Facebook

"Una voz que no se parece a ninguna, tiene su propio estilo, muchas felicidades", "Me encanta su voz, no es tan común y es bastante grave eso es genial", "Que bella voz, aquí señores esta el futuro de la dinastía Fernández", escriben los internautas.

Cabe mencionar que Camila a empezado robar corazones con su belleza.

