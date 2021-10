Camila Fernández revela que su abuelo Vicente Fernández "sí está recuperando su salud"

México. Camila Fernández, nieta del cantante mexicano Vicente Fernández, confirma que por fortuna su abuelo "si está recuperando su salud", y con ello demuestras las falsas especulaciones y comentarios que se han dado últimamente respecto a su salud.

En días pasados se comentó en varios medios de comunicación que la salud de don Vicente Fernández se habría agravado, tras dos meses de estar internado en una clínica de Guadalajara, Jalisco, México.

Ante tales hechos, Vicente Fernández Jr. por medio de Instagram dijo que era mentira lo escrito anteriormente y que su padre se estaba mejorando poco a poco, afortunadamente.

Ahora es Camila, hija de Alejandro Fernández, quien confirma que su famoso abuelo continúa mejorando.

En entrevista con el periodista Javier Poza, Camila dijo: “La verdad es que estamos felices porque va mejorando, es un poco lento, pero ahí va”, y también dijo que ya visitó a su abuelo en la clínica donde está internado desde el pasado 6 de agosto.

“Yo fui varias veces a verlo, luego nos dijeron que ya no fuéramos por el coronavirus, porque había muchísima prensa, mi última visita fue con mi papá, estuvo emocionante, pero ya después no me autorizaron más”, explica a Poza.

Respecto a Doña Cuquita, su abuela, Camila asegura que se encuentra también en perfecto estado de salud, llena de amor, apapachada por sus hijos y nietos, esto tras haber sido intervenida quirúrgicamente de una hernia.

Camila tiene 23 años de edad, es hija de Alejandro Fernández "El Potrillo" y de América Guinart, también ya se ha dado a conocer como cantante, solo que se detuvo un poco debido a que se casó en agosto de 2020 con Francisco Barba.

Camila Fernández y Franciso ya se convirtieron en padres de una niña a quien dieron por nombre Cayetana y en ocasiones comparte en sus redes sociales imágenes de la pequeña, al igual de instantes inolvidables junto a su esposo.