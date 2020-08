¿Camila Fernández se casó por estar embarazada? Así respondió la hija de Alejandro Fernández

Supuestamente la cantante Camila Fernández está embarazada, lo que habría sido el principal motivo de su sorpresiva boda con Francisco Barba a tan solo nueve meses de haber iniciado su relación amorosa. Sus familiares han dicho que los hoy esposos estuvieron separados tres meses ante la pandemia del COVID-19 y que este tiempo sin poder estar juntos, lo habría llevado a tomar la decisión de contraer matrimonio. Sin embargo, muchas otras personas aseguran que la nieta de Don Vicente Fernández se comió la torta antes del recreo, como coloquialmente se dice.

Hasta el momento lo del embarazo de la hija de Alejandro Fernández, es solo un rumor. En el programa Suelta la Sopa de la cadena Telemundo, Aylín Mujica comentó: "sí, es una realidad, Camila Fernández, la hija de Alejandro Fernández, me enteré por una buena fuente de pueblo, como digo yo, está embarazada".

La boda de Camila Fernández y Francisco Barba se llevó a cabo en la Parroquia de San Francisco Javier de las Colinas, ubicada en Paseo Loma Ancha 3460 en Colinas de San Javier, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Ante la contingencia sanitaria solo se permitió la entrada a la parroquia de los familiares más cercanos de los novios. A su salida de la iglesia los medios de comunicación cuestionaron a la hija de Alejandro Fernández sobre si estaba embarazada, a lo que ella respondió: "no sé, nadie sabe. Me gustaría ser mamá quien sabe si pronto, pero yo les aviso".

Camila Fernández conversó con los medios de comunicación a su salida de la iglesia. Foto: Ismael Ramírez / Agencia Reforma

Por otra parte, en una reciente entrevista para la revista TVyNovelas, Camila Fernández contó como fue el momento cuando Francisco Barba le entregó el anillo de compromiso. "¡Fue toda una sorpresa! Yo estaba en mi casa, medio aflojerada (risas), y me pidió ir a cenar. Yo, la verdad, no tenía ganas, pero me vestí y acepté la invitación. Me llevó a un rancho y me sacó mucho de onda, yo pensé que íbamos a un restaurante. Cuando llegamos al lugar, estaba todo decorado con velas y pregunté: '¿a dónde me vas a llevar?', y él me dijo que a cenar".

Él me cocinó y le quedó riquísimo todo, cenamos delicioso. Después, entre velas, puso música y me pidió que bailáramos, me dijo que estaba muy enamorado de mí y yo estaba babeabdo, en eso se puso de rodillas, sacó el anillo y ¡pum! Pensé que me iba a desmayar, yo no paraba de dar brincos, saltos, vueltas, marometas y le dije: 'sí, y mil veces sí'.

En un principio su papá Alejandro Fernández, "El Potrillo", si se sacó un poca de onda al recibir la noticia de su boda. "Soy la primera hija que se casa, y creo que fue duro para él asimilar la noticia, pero ahora está feliz. Él conoce perfectamente a mi ahora esposo, qué fuerte se escucha eso (risas). Sabe que me cuida, me ama y me respeta como nadie nunca lo ha hecho, toda la familia está feliz por nosotros. Y te hablo de ambas partes, de mi lado paterno y materno, están felices".

Camila Fernández, la primera de las hijas de Alejandro Fernández que contrae matrimonio. Foto: Francisco Guasco / EFE

En una entrevista de enero pasado, Camila Fernández aseguró al programa Ventaneando que no se veía casada a su joven edad. "Estoy muy enamorada, es algo muy especial, es la primera relación seria que tengo y muy bonita, muy honesta. Creo que jamás me había tocado sentir algo tan lindo, está ahí para mí, es una persona muy buena que me tocó, gracias a Dios coincidí (con él) en esta vida y pues sí, lo quiero muchisisísimo. Tenemos tres meses (en ese momento) apenas de novios y si Dios quiere, yo creo que sí vamos a durar más".

Yo estoy bien, tenemos 22 años todavía, no me veo casada con un niño en brazos, no, quiero trabajar hasta obtener lo que pueda y sea necesario para obtener mi independencia y pues seguir adelante, tener una familia obviamente y todo eso que todo mundo quiere, todo a su tiempo.

En redes sociales la familia Fernández ha recibido muchas críticas por haber llevado a cabo dicha boda. "Que irresponsables, estamos en número rojos aún", "¿la gente no se puede esperar a que pase este virus? En vez de dar el ejemplo siendo figuras públicas", "son los mismos famosos que nos dices a nosotros quédate en casa y son los primeros que andan armando sus fiestas".

