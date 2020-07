Camila Fernández volvió a conocer a su papá Alejandro Fernández durante la pandemia de COVID-19

Alejandro Fernández y sus hijos pasaron juntos la contingencia sanitaria por la pandemia de Coronavirus (COVID-19), en una paradisíaca casa en Puerto Vallarta, Jalisco. Estas semanas han servido para que "El Potrillo" esté más unido con sus hijos, para que por lo regular no se ven tan seguido. Camilia Fernández aseguró que volvió a conocer a su papá, ya que nunca había vivido con él.

En una entrevista para el programa Sale el Sol de Imagen Televisión, Camila Fernández comentó sobre las semanas que vivió junto a su papá Alejandro Fernández ante la pandemia de COVID-19: "pues conocí otra vez a mi papá, siento que éramos todos, por muchas cosas y por la vida que teníamos, ya un poco como desconocidos y estar con él lo disfruté muchísimo.

Estoy muy agradecida con él y con todo lo que me ayudó también, nos ayudó a todos pues, con sus brazos de refugio que hace mucho que yo no sentía...ya voy a llorar, Dios Santo.

Camila Fernández manifestó que tanto para sus hermanos como ella, disfrutaron mucho el tiempo que pudieron estar al lado de su papá Alejandro Fernández. "Sí, fue un momento muy bonito, familiarmente, volver a estar con mi papá, porque yo nunca había vivido con mi papá, entonces fue algo muy padre y fue algo padre que disfrutamos todos". Cabe mencionar que "El Potrillo" estuvo casado por seis años con América Guinart; fruto de ese matrimonio tuvo a su primogénito Alex Fernández y a las gemelas América y Camila Fernández. De su matrimonio con Ximena Díaz, el cantante tuvo a sus hijos Emiliano y Valentina.

Los Fernández pasaron tiempo de calidad. Foto: Instagram @alexoficial

En mayo pasado en una entrevista con El Debate, Alex Fernández habló también sobre lo maravilloso que había resultado el pasar con su padre la pandemia. "En especial a mí me sirvió bastante con mi papá, ya que pocas veces podemos coincidir, sobre todo desde que yo me dediqué a esto, ya eran muy pocas las veces que nos veíamos y podíamos platicar, aquí en la cuarentena convivimos y platicamos como hace muchísimos años no lo habíamos hecho".

Asimismo en una entrevista con Ventaneando, el nieto de Don Vicente Fernández mencionó, "con mi papá casi no había convivido, sobre todo desde que inicié esta etapa de mi vida de la carrera artística y aquí platicamos mucho, convivimos mucho, aclaramos muchas cosas que estaban, unos malentendidos que había por ahí. Estamos mejor que nunca, (realmente) no había ningún problema, por eso es siempre mejor platicar las cosas y siempre intentar estar en paz y armonía".

Sobre el paradisíaco lugar donde Alejandro Fernández y sus hijos pasaron varias semanas juntos, Camila Fernández dijo en su momento a este programa de TV Azteca, "mi papá hizo un refugio por si el mundo se acababa y nosotros dijimos: 'sajaja, nunca lo vamos a usar' y, al parecer sí. Está en medio de la nada, no me dejan decir ni siquiera en dónde es, pero está lejos de todo".

Por su parte Alejandro Fernández se mostró reflexivo tras poder volver a conectar como papá con sus hijos. En un post en su feed de Instagram expresó: "los hijos abandonan un día la infancia, pero los padres jamás abandonamos la paternidad, qué rápido se pasa el tiempo". Tras todas estas semanas en familia, Camila Fernández ha lanzado su nuevo sencillo "No te vas", canción disponible en todas las plataformas digitales de música. "Por fin llega esta canción que esperaba tanto y la hice con tanto amor, pendientes familia que se viene lo bueno", comentó la joven cantante en sus redes sociales.

