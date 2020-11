Camila Mendes compartirá cámara con Bad Bunny en “American Sole”

La talentosa actriz Camila Mendes, conocida por su participación en Riverdale, compartirá cámaras con Bad Bunny en la película “American Sole”, de acuerdo a información que publicó el reggaetonero este miércoles 18 de noviembre.

Bunny, quien hace poco sorprendió a unirse a la serie de “Narcos: México”, volvió a causa revuelo entre sus fans al revelar el nuevo proyecto cinematográfico en el que participará al lado de Camila Mendes, Pete Davidson, O´Shea Jackson Jr y el rapero Offset, quien también será productor ejecutivo de soundtrack del film.

American Sole trata de dos jóvenes de 20 años (Davidson y Jackson) que traen a cuestas la enorme deuda universitaria y que ganan dinero con la reventa de sneakers en la búsqueda del famoso sueño americano. Al quedarse sin dinero, no les queda de otra que acudir a un turbio inversor que convierte sus sueños en una pesadilla.

La película fue escrita y dirigida por Ian Edelman ('How to Make It in America' de HBO, 'The After Party' de Netflix). Mientras que, la producción estará a cargo de Kevin Hart a través de su compañía HartBeat.

Además de Hart, en la producción del proyecto también participará Jake Stein y la estrella de la NBA Cris Paul, a través de Ohh Dip!!!. Mientras que la producción ejecutiva estará bajo la responsabilidad de Bad Bunny.

Por su parte, Camila Mendes no ha publicado información sobre su participación en este filme, pero escribió en Instragram que está "emocionada de unirme a este proyecto y este elenco". En el mismo medio, la actriz promocionó Strengers, la película producida por Netflix, donde comparte protagonico con Maya Hewke.