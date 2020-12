Estados Unidos.- Camila Mendes se ha convertido en una de las actrices del momento más populares, no sólo por su belleza o cuerpo de infarto, sino también por el tremendo carácter de que es acreedora y es que con apenas 26 años de edad se ha logrado ganar el corazón de todos tras su participación en la serie "Riverdale" de The CW, donde da vida a Verónica Lodge.

Ahora, la actriz estadounidense saca su lado más brasileño y comparte en Instagram una infartante fotografía en donde posa de espaldas sobre una toalla y deja al descubierto sus atributos en un espectacular traje de baño de dos piezas en color azul, el cual estilizó con unos lentes oscuros para el sol y el cabello recogido.

La estrella juvenil de la serie de The CW dejó sin habla a sus fanáticos, pues lució un cuerpo de envidia con este traje de baño con tirantes, compartiendo en brasileño el mensaje: "Bum bum brasileira part II" ("Traser* de brasileña parte 2"), logrando captar la atención de más de tres millones y medio de personas, quienes pasaron a dejarle un mensaje en la sección de comentarios de la publicación.

Camila Mendes saca su lado brasileño con traje de baño azul. Foto: Instagram

Mientras Camila Mendes se daba un bronceado de diez presumía sus raíces latinas, pues para quienes no sepan cómo es que comparte este mensaje les explicamos. Resulta que la actriz nació en Charlottesville, Virginia, Estados Unidos, sin embargo, es de padres brasileños. Su madre, Gisele, es nacida en Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mientras que Victor Mendes, su padre, nació en Brasilia, Distrito Federal.

Pero Camila no es la única belleza de esta familia con ascendencia latina, también tiene una hermana mayor y desde que eran muy pequeñas se mudaron hasta 16 veces, pero gran parte de su infancia la pasaron en Florida, Estados Unidos, donde la actriz asistió a la American Heritage School, en Plantation.

Fue cuando tenía diez años de edad cuando vivió en Brasil por un año y mientras estaba en la escuela primaria logró actuar en varias obras de teatro, mostrando así su gran talento para el arte, luego su madre, buscando lo mejor para su futuro, la cambió de escuela, a una donde tuviera un mejor programa de teatro.

Apenas en mayo de 2016 se graduó de la Tisch School of the Arts de Nueva York y durante su etapa en el lugar, también se hizo amiga de la cantante Maggie Rogers y en 2018 apareció en su videoclip 'Give a little'.

Su primer trabajo como actriz fue para un comercial de IKEA, una corporación multinacional con sede en Suecia dedicada a la fabricación y venta minorista de muebles, colchones electrodomésticos y objetos para el hogar.

Pero su salto a la fama fue en el mismo año 2016, cuando fue elegida para interpretar a Verónica Lodge en "Riverdale", serie en la que comparte créditos con Lili Reinhart, Cole Sprouse, Madelaine Petsch, Asleigh Murray, Casey Cott, Ross Butler, Charles Melton, Vanessa Morgan, Luke Perry, Mädchen Amick, Marisol Nichols, Mark Consuelos y Skeet Ulrich.

La serie debutó en enero de 2017, logrando críticas positivas, por lo que en enero de 2019 se renovó contrato para una cuarta temporada que se estrenó en octubre del mismo año. Asimismo, renovó para su quinta temporada en enero de este año y se estrenará un año después, en enero de 2021.