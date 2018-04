Camila Sodi muy al estilo de Kim Kardashian en sus stories

Es por todos sabido que la socialité Kim Kardashian, es la reina de las selfies y tal parece que la actriz mexicana Camila Sodi, quiere seguir un poco sus pasos, ya que al fin de cuentas, Kim Kardashian...¡es Kim Kardashian!

Morning Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 15 Abr, 2018 a las 9:48 PDT

Recientemente, Camila Sodi compartió una sexy fotografía en sus Instagram Stories en la que imitaba (o trataba, según la encuesta que hizo) una selfie frente al espejo y en traje de baño.

"Kamdashian" escribió Camila Sodi, ante lo cual sus fans decidieron que sí podía pertenecer a la famosa familia de Keeping Up With The Kardashians, con un contundente 71 frente a un 29%.

De hecho, el swimsuit blanco que usó Cami Sodi, hace recordar a aquella épica selfie que se tomó Kim Kardashian, a poco tiempo de haber de haber dado a luz a su hija North West.