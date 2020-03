Camila Sodi comenta su experiencia ante el coronavirus que padece

Camila Sodi quien se encuentra en cuarentena junto a sus hijos por haberse contagiado de coronavirus (Covid-19) decidió publicar una foto en sus redes sociales donde comentó como han sido los síntomas que padece los cuales al parecer la han tumbado.

Y es que los primeros días los síntomas no fueron tan severos con la actriz, quien ha mantenido a sus fans al pendiente, pero la mañana de este sábado hubo una excepción por lo que dijo esto en sus redes sociales.

"COVID-19 : Cada día es diferente, unos mejores que otros . Hoy no me siento al 100 . Los síntomas van y vienen como en oleadas o picos. Y lo único que me ha servido diario, es tener una actitud positiva y estar agradecida".

"Es una gran enseñanza para todos. Lo importante que es estar junto a los que amas, cuidarlos, disfrutarlos y agradecerles su amor. Amar. Ver. Despertar. Ser parte de una comunidad global que no está definida por nuestra raza, ubicación geográfica, gobernantes o economía", dice parte del mensaje de Camila.

Mientras tanto los fans de Camila la siguen alentando a que se mantenga fuerte y siga las indicaciones adecuadas para reponerse del contagio que tiene al mundo entero paralizado.

"Que se recuperen pronto, Camila! Oraciones para ti", "Dios te de el remedio pronto hermosa bendiciones", "Que se recuperen tu e hija muchísimas bendiciones", escribieron los internautas.

Te puede interesar

Las fotos de Ernestina Sodi tras atropellar a un joven repartidor

Sebastián Yatra y Ricky Martin gritan al mundo "Falta amor"

Conoce a la guapa nuera de Alejandro Fernández