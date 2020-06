Camila Sodi enseña su lado coqueto y hace estallar la red

Camila Sodi, originaria de Ciudad de Méxic y protagonista de la nueva versión de Rubí, publica una fotografía reciente en su cuenta de Instagram en la que luce con un vestido que la hace ver muy coqueta, pero también como una princesa, y sus fans la llenan de halagos.

Camila Sodi, sobrina de la cantante Thalía, comparte una imagen de una sesión de fotos que le tomaron para Estilo DF, y en ella aparece mostrando un poco de su pierna; con su mirada cautivadora hace que sus seguidores le expresen lo bella que es.

¡Hermosa!", "súper guapa ", "Bella", "Te ves muy bonita", "Mi nuevo fondo de pantalla", "Diosa", "La mujer más fantástica del mundo y la más bella", le escriben a Camila sus fans.

Camila Sodi, quien nació en 1986, reapareció en las telenovelas en México este lunes con su trabajo en Rubí, historia original de Yolanda Vargas Dulché en una adaptación a la época actual.

La actriz se ha manifestado contenta por la oportunidad de este proyecto, el cual ya se transmitió en Estados Unidos y toca turno ahora al público mexicano para disfrutarlo.

En entrevista para el portal Las Estrellas, Camila, quien estuvo casada con el actor Diego Luna, ambos padres de dos hijos, refiere que fue un reto importante para ella darle vida a una villana protagónica.

Estudié mucho para prepararlo. Es difícil encontrar villanas protagónicas, pero en realidad no la veo como villana porque si empiezo a juzgar a los personajes o a la gente, ya no empatizo. Es un personaje que busca amor y en realidad esa es la esencia de todos los humanos.”

Camila comparte créditos en Rubí con los actores José Ron, Rodrigo Guirao, Kimberly Dos Ramos, Lisardo y Mayrín Villanueva, y la historia se transmite por canal 2 Las Estrellas a las 21:30 horas, de lunes a viernes.

En la trama de Rubí se narra la vida de una mujer pobre y ambiciosa que utiliza su belleza para conseguir lo que quiere, incluso los hombres que le gustan, y no le importa dañar a las personas que la rodean, como su mejor amiga y el hombre que la ama.

Camila Sodi y su ascendente carrera

Camila comenzó su carrera en el mundo del espectáculo a la edad de 8 años y cuando cumple 14 empieza a desenvolverse como modelo profesional.

En 2002, al cumplir 16 años de vida, ingersa a Telehit y conduce la revista musical El pulso, donde permaneció dos años. Luego recibe su primera gran oportunidad para protagonizar Inocente de ti, en 2004, donde actúa con Valentino Lanús y Helena Rojo entre otros actores.

Y también Camila ha participado en películas del cine mexicano, entre ellas Niñas mal, El búfalo de la noche y Déficil, esta última dirigida por Gael García Bernal, donde también él actúa.

Tras ausentarse de las telenovelas por once años, en 2015 reaparece en A que no me dejas, nueva versión de Amor en silencio, historia que fué un éxito en los años 80 y protagonizaron Érika Buenfil y Omar Fierro.

Camila también se ha abierto paso en el mundo de la música, de hecho en Rubí, ella canta ¿A quién le importa?, el tema central, éxito de Alaska y Dinarama en los años 80 y que años más tarde Thalía grabó a su estilo también.

