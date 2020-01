Camila Sodi homenajeará a su tía Thalía al cantar tema de Rubí

La actriz mexicana Camila Sodi sorprendió a sus seguidores al revelar que hará un especial homenaje para su famosa tía Thalía e interpretará el tema principal de la nueva versión de Rubí, proyecto de la franquicia Fábrica de Sueños que también protagoniza junto a los actores: Rodrigo Guirao, José Ron, Kimberly Dos Ramos y Mayrín Villanueva.

El himno de esta gran historia basada en la historieta de Yolanda Vargas Dulché, será "A quién le importa" de la cantante Alaska, que en una ocasión fue interpretada por su tía en el año 2002 y se convirtió en uno de sus temas más exitosos, y ahora Sodi contará con su propia versión.

Camila sin duda ha seguido los pasos de Thalía, con quien además de compartir el gran talento artístico actoral y musical, también tiene un gran parecido físico y por lo que se ha visto Instagram, también tienen una excelente relación y son muy unidas.

Y aunque en el pasado Sodi aseguró que no quiere tener una carrera idéntica a la de su tía, e incluso comentó que no haría ningún remake de alguna de sus telenovelas, no tiene ningún problema con mostrarle su cariño, admiración y respecto en sus proyectos en solitario.

Recordemos que, en mayo del 2019, Camila Sodi dio algunas pistas de que esta canción sería la elegida para el proyecto, pese a que en esos momentos no existía información precisa sobre la producción, pues aunque se trata de una historia bien conocida por todos, esta vez tendrá algunos giros adaptados a la época actual.

La participación como protagonista de Rubí ha significado mucho para Camila, más allá de las opiniones de quienes cuestionaron su elección como el personaje ambicioso y cruel de la trama desde el primer momento.

Yo creo que el universo trabaja de manera perfecta. Creo que cuando un proyecto es para ti el momento te busca a ti, por más que tú lo busques si no es, no sé, y al revés. Y creo que esto así fue, fue como una sinergia mágica y te agradezco a ti y a todos los que yo era su gallo...", reveló en el programa matutino de espectáculos Hoy.

Además, la actriz Bárbara Mori, quien interpretó a Rubi en el año 2005, se encargó de darle su opinión y desearle lo mejor para esta etapa. "Lo primero que hice fue hablarle a Bárbara, porque la quiero mucho, la conozco y respeto mucho... le hablé y le dije: '¿qué te parece?, ¿qué opinas?, ¿qué sientes?, con todo el respeto y amor que te tengo, este personaje eres tú'. Fue hermoso, me dio como una especie de bendición, me pasó la estafeta, la baruta. Estaba muy agradecida y fue un momento muy bonito", finalizó Camila Sodi.

La nueva adaptación de Rubí, es el siguiente proyecto de la "Fábrica de Sueños" de Televisa, y figura como uno de los más esperados de la franquicia por el público.