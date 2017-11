Camila Sodi podría ser 'La Chule' en la bioserie de Luismi

Camila Sodi se convierte en Aracely Arámbula, en la ficción, y forma parte de la bioserie del cantante, la cual ya se graba bajo la producción de Netflix.

Sodi acudió a la presentación de su nueva película “Camino a Marte”, en Ciudad de México, y distintos portales de noticias reportan que no quiso dar mucho detalle sobre su participación en la serie de "El Sol", pero todo indica que encarna a Arámbula, madre de dos hijos de Luis Miguel.

Otra novedad de la sobrina de Thalía es que reapareció con un nuevo look, una destacable cabellera con chinos, debido a que es parte del personaje de esta bioserie que ya se está grabando en la Ciudad de México.

Sobre "Camino a Marte".

Caila se mostró contenta de su nueva película “Camino a Marte” donde comparte créditos junto a Luis Gerardo Méndez y su media hermana Tessa Ia, con quien es la primera vez que trabaja en un largometraje.

Tessa también coincidió con Camila del trabajo que realizaron juntas al grado de hacer una conexión excepcional gracias a que la sangre llama.

La cinta dirigida por Humberto Hinojosa la cual tendrá su estreno nacional este 1 de diciembre, retrata la historia de Emilia (Tessa Ia) y su mejor amiga Violeta (Camila) quienes emprenden un viaje a BCS y en el camino se topan con un extraño sujeto (Luis Gerardo Méndez).

Camila Sodi y Diego Luna, ejemplo de civilidad.

Pocas parejas con una buena relación como la de Camila Sodi y Diego Luna. La actriz asistió hace unos días al estreno de Luna en la puesta en escena "Privacidad", en Ciudad de México.

El Universal reporta que durante su paso por la alfombra roja, explicó que la fórmula de que se lleven tan bien es que la familia es su prioridad, ellos anteponen el amor fraterno ante cualquier problema que pueda surgir.

“Somos gente que promulga el amor, la unión, la compasión, entonces desde ese lugar puedes tener una relación no sólo cordial sino definitivamente amorosa y familiar. Nos queremos mucho y (Diego) es mi familia. Me da mucho orgullo porque sé lo que trabaja para estar donde está y lo hemos apoyado sus hijos, yo y toda su familia”, dice Camila.

Lo que lamenta.

Por otro lado, Camila lamentó también recientemente que la prensa a veces invada su privacidad, y publique cosas que no son y tergiversen declaraciones.

Por primera vez habló de su relación con Javier ‘Chicharito’ Hernández.



La actriz concedió una entrevista a Adela Micha para la revista Vanity Fair:

La actriz, quien forma parte de la cinta "Cómo cortar a tu patán", recientemente estrenada en cines de México, lamenta que se publicite más su vida privada que su trabajo:

“Afecta que mi trabajo no llegue al espectador, que las críticas por mi trabajo no se lean, pero sí se leen las crónicas de una Camila que no soy. Cuando me entrevistan, al verdad siento que seré golpeada, y con lo invasivo a la privacidad de sus preguntas, una como actriz no se siente bien”.