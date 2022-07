Camila Sodi prefirió modelar sin ropa que ir al sepelio de su bisabuela según las redes

Camila Sodi de 36 años de edad, también está en la mira del hate, pues como ya se sabe hace unos días falleció, su bisabuela la señora Eva Mange a los 104 años, por lo que algunos seguidores esperaban por lo menos un obituario en relación con su familiar, pero al parecer no hubo nada.

Y es que lejos de algo relacionado con la señora Eva Mange ella decidió despojarse de su ropa, causando revuelo total entre sus fans, donde le dijeron de todo, desde que se miraba espectacular, hasta que era una mala persona, supuestamente por ni siquiera presentarse en el sepelio de la señora.

Para quienes no lo saben su madre Ernestina Sodi, no tiene relación con su hermana mayor Laura Zapata desde hace años y es que la actriz quien se encargó de cuidar a la señora casi toda su vida fue la única de la familia materna quien estuvo en el último adiós de ella, por lo que causó indignación no ver a las demás.

Por si fuera poco se dice que la actriz mexicana, quien para muchos es idéntica a Thalía, tiene una buena relación con sus primos hijos de Laura Zapata, pero ni siquiera se le vio acompañándolos durante la velación, dejando mucho que desear.

"Ten cuidado Camila, que llegarás a ruka algún día y como trates, serás tratada", "Esto le pasó a ala abuela Laura Zapata también le puede pasar a Silvia Pinal quien ya pronto partía de este mundo según lo predijo monnie vidente", "Pero sí ella nunca ha sido buena actriz", escriben las redes demostrando su indignación, pues por lo menos esperaban una foto, pero sucedió todo lo contrario.

Cabe mencionar que Thalía fue la única que tenía relación con la señora, pues ayudaba con los gastos médicos de la señora, entre otras cosas, pues así lo hizo saber su hermana mayor en las últimas entrevistas que ha dado, dejando en claro que era con la única de las Sodi con las que se lleva.

Otra de las cosas que llamó la atención fue que Thalía se pudo despedir de su abuela por medio de una llamada, así lo señaló Laura Zapata.