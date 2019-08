Camila Sodi responde por los coqueteos a Marcus Ornellas

Camila Sodi supuestamente ha estado coqueteando con el actor Marcus Ornellas, esposo de la también actriz Ariadne Díaz. Estos rumores comenzaron desde hace unos días antes los comentarios que la sobrina de Thalía, ha dejado en varias publicaciones en la cuenta de Instagram del actor brasileño, con quien co-portagonizará la nueva versión de Rubí.

En un post de Marcus Ornellas, una usuaria de Instagram llamó "ofrecida" a Camila Sodi luego de comentar dicha publicación del esposo de Ariadne Díaz con varios emojis de corazón. Ante esto la actriz le escribió a esta persona:

Deja de molestar, serás la única mujer sin amigos hombres, mejor apoya a más mujeres en vez de proyectar tu mala vibra. Ciao bella.

La misma persona que la llamó "ofrecida", le respondió a Camila Sodi: "no es eso, es respeto sabes...con Franco haces eso y se ve como amistad él es soltero, pero en caso de estos comentarios se ven mal y dejan mucho que decir de ti. Quizá no lo haces en algún mal sentido pero han hablado mucho de esto y es una falta de respeto para su esposa seguir haciéndolo; en fin porque soy mujer hay que cuidar nuestra imagen, borré el comentario porque quizá fue agresor pero quise expresar esto; obvio te da igual, pero deberías tomarlo en cuenta, de mujer a mujer".

Así respondió Camila Sodi ante los rumores de coqueteo al esposo de Ariadne Díaz.

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, Ariadne Díaz se tomó con humor todos estos rumores: “¿mi amor, me estás poniendo el cuerno?, dime la verdad, es parte de que somos artistas y si no dicen eso, dicen otras cosas y que, si me retiro, ya me he retirado 20 veces y me han bajado a Marcus 30 veces, yo le he puesto el cuerno 80, o sea, es parte de, ¿no? pero es simpático, llega uno a la casa con cosas qué platicar”.