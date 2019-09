Camila Sodi se adelante y se viste de una sexy Mamá Noel

Camila Sodí causó gran emoción en redes sociales y es que la chica lejos de disfrazarce de revolucionaria prefirió una enorme bata roja para convertirse en Mamá Noe, haciendo un adelanto sobre las fiestas navideñas, dejando a todos con la boca abierta porque lució sexy.

Mamá Noel ven siéntate en mis piernas y pídeme regalos, escribió la sobrina de Thalía en la foto.

Hasta el momento la foto causó más de 20 mil likes y varios comentarios donde le preguntan a la famosa si la atrevida foto es parte de algún calendario o si se trata de algún avance de la teleserie, donde encarnará a la villana Rubí, quien se convirtió en todo un icono en la televisión mexicana.

"Dios esa reyna..tan hermosa..aunque sea de su bufón", "Tu cara es hermosa, no le pongas bótox ni te hagas cirugías, eres más hermosa siendo natural", l escribieron a Camila sus seguidores.

Recordemos que Camila ha estado en el ojo del huracán durante algunos meses ya que los famosos haters le han dicho que el papel de Rubí le queda un poco grande pues consideran que no tiene la misma belleza y talento que Bárbara Mori quien cautivo al público con su papel.

"Tengo una amiga que cuando hizo este personaje le cambió la vida que es Bárbara y creo que la vuelta que le estamos dando, es otra historia, no es la misma, no es un refrito no van a ver lo mismo", dijo Camila para el programa Cuéntamelo Ya.

Recordemos que Camila Sodi sigue triunfando en la pantalla chica como lo hizo su tía Thalía quien es considerada la reina de las telenovelas empezando con la trilogía de las Marías, donde cautivó a millones gracias a la nobleza y valentía que le pedían los productores de Televisa donde se dio a conocer aun más.