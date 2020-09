Camila Sodi sorprende con su amor de verano con Iván Sánchez, ex de Ana Brenda Contreras

Mientras la actriz Ana Brenda Contreras habló sobre la depresión y ansiedad que padece, entre las causas el rompimiento con Iván Sánchez, se ha dado a conocer que Camila Sodi tiene una relación amorosa con su ex novio. La revista ¡HOLA! México vuelve a destapar uno de los romances de la sobrina de Thalía y ex esposa del actor Diego Luna.

La revista del corazón antes mencionada, publicó en la portada de su más reciente edición, un par de fotografías que confirman la relación amorosa entre Camila Sodi e Iván Sánchez. Cabe mencionar que ambos habían despertado los rumores de un romance, ya que en sus respectivas redes sociales estuvieron compartiendo fotografías y videos en los mismos lugares en Ibiza (un archipiélago de España en el mar Mediterráneo), paraíso donde los actores fueron fotografiados disfrutando de su amor.

La revista mencionada en su portal de internet: "¡HOLA! te trae un adelanto de las imágenes de Camila Sodi e Iván Sánchez mientras disfrutaban de una escapada romántica por las costas españolas; tal como se pudo ver en sus respectivas cuentas de Instagram, los actores están unos días de ensueño en Ibiza y Formentera, lo que nadie imaginaba es que se encontraban juntos. Al parecer, el romance que impresionó en pantalla con las imágenes que de ellos se veía en 'Señorita Pólvora' hace varios años ya, traspasó las fronteras de la ficción y se dio vuelo durante esta escapada romántica".

Camila Sodi e Iván Sánchez, la nueva pareja del medio del espectáculo. Foto: Instagram @hola_mx

En una de las fotografías podemos ver a Iván Sánchez cargando en brazo a Camila Sodi, quien lucer su cuerpazo al usar un traje de baño blanco en una sola pieza. Por su parte el ex de Ana Brenda Contreras, también luce su espectacular anatomía. Y para que no quede duda que cupido los ha flechado, en otras de las fotos publicadas por ¡HOLA! México, los actores fueron captados dándose un beso en la boca.

Una de las tantas fotos que Iván Sánchez le tomó a Camila Sodi. Foto: Instagram @camilasodi_

Cabe mencionar que antes de revelarse este romance entre Iván Sánchez y Camila Sodi, al actor español se le relacionó sentimentalmente con con la periodista Lydia Cacho; ninguno de los dos lo confirmó. Recordemos que en febrero de 2017, ¡HOLA! México dio a conocer el fugaz amorío que tuvo la sobrina de Thalía con el futbolista Javier "Chicharito" Hernández. En aquella ocasión la revista publicó unas fotografías de un secreto viaje que ambos hicieron a París, Francia.

Iván Sánchez compartió varias fotos que le tomó Camila Sodi. Foto: Instagram @ivansanchezz

Hace unos días Ana Brenda Contreras abrió su corazón para hablar sobre la depresión y ansiedad que ha padecido desde hace un tiempo. En un video en su canal de YouTube, la actriz contó que tras vivir el terremoto de la Ciudad de México de 2017, la inesperada muerte de su padre, la ruptura de su compromiso con Iván Sánchez y la mundana mudanza para Estados Unidos, la afectó considerablemente.

Sí crees que padeces ansiedad, si crees tener algún trastorno de ansiedad, de depresión, si sientes que puedes estar en peligro o que no te encuentras bien, díselo a la persona más cercana que tengas y busca ayuda profesional.

A fines de diciembre de 2018, Ana Brenda Contreras confirmó que su relación amorosa con Iván Sánchez había terminado. "Iván y yo estamos ahorita en un proceso que no podemos vernos mucho físicamente. Lo amo, lo adoro y es una persona súper especial. Hay súper buena onda entre los dos, nos seguimos hablando y siempre vamos a estar el uno en la vida del otro, está todo bien, pero realmente no nos podemos ver. No sé qué pueda pasar el día de mañana", dijo en una entrevista para la revista antes mencionada.

Es imposible forzar algo cuando estás tan lejos, yo no tengo un sólo día libre grabando la serie, y él también está metido de lleno en su carrera de vuelta en España, con un proyecto en el que le está yendo muy bien.

