Camila Sodi una fantasía en la cancha al modelar faldita y top de tenis

Camila Sodi de 35 años de edad, se convirtió en deseo prohibido para las redes sociales, esto después de haber aparecido con una falda de tenis y un top, ambos en color blanco con el cual enamoró a sus fans, pues los más de 200 mil likes, delataron el éxito que tuvo la foto.

En la foto se puede ver a Camila Sodi en la cancha de tenis muy activa dejando en claro que ese cuerpo no se mantiene solo, pues deja en claro que le encanta hacer actividad física y en su trabajada cintura se puede apreciar los cambios que ha logrado la famosa.

"Me encanta tu outfit pero debes entrenar con tennis especiales por la suela y así no lastimarte", "Has puro revés paralelo y con eso le ganas al contrario, oh puros slices jajaja qué bonita sales por cierto", "Mi belleza, que hermosa eres. Estoy tan feliz de verte. Te extrañé muchísimo. Te amo mi alma mágica", "No importa mi bella Camila cuando estés comingo, te enseñaré, pero creo que no te daré tiempo....", le escriben a la actriz mexicana.

Para quienes no lo saben desde hace años la también sobrina de Thalía ha conservado esa figura de diosa, incluso en más de una ocasión le han dicho que tiene gran parecido con la cantante con quien se lleva muy bien, pues en ocasiones se les ha visto de vacaciones juntas donde se la pasan espectacular.

Otra de las cosas que aman los fans de Camila Sodi es cuando la ven con outfits de muy buen gusto, ya que es amante de la moda, pues en redes sociales, tiene varias fotos espectaculares, además su rostro es tan bello que no necesita de mucho maquillaje, es por eso que casi siempre se deja ver de lo más natural.

Cabe mencionar que la artista también es considerada una mujer muy talentosa, porque ha realizado muy buenos trabajos en la industria del entretenimiento como series y películas, las cuales se le dan muy bien a esta mujer, quien además trata de llevar su vida privada muy alejada de los medios.

