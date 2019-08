Camila Sodi y sus coqueteos al esposo de Ariadne Díaz

Marcus Ornellas regresó por la puerta grande de Televisa para formar parte de la nueva versión del exitoso melodrama "Rubí", como parte del proyecto Fábrica de sueños. El esposo de Ariadne Díaz compartirá créditos con Camila Sodi, quien interpreterá el mítico personaje de Rubí, que en 2004 hiciera Bárbara Mori.

En medio de las grabaciones de esta nueva versión de "Rubí", ha surgido una polémica que ha acaparado los titulares de la prensa de espectáculos. Aparentemente Camilia Sodi (ex pareja del aclamado actor Diego Luna), tendría un romance con el actor brasileño Marcus Ornellas.

Todo comenzó con un supuesto coqueteo por parte de la sobrina de la cantante Thalía; el esposo de Ariadne Díaz una fotografía del claquetazo del melodrama de la Fábrica de sueños. "Nuevo look, nuevo proyecto, ¡la misma sonrisa! Claquetazo Rubí”. Como era de esperarse su esposa lo felicitó por formar parte de este proyecto.

Te amo, estoy orgullosísima y feliz por ti, te mereces eso y mucho, mucho más.

Sin embargo la actriz Ariadne Díaz no fue la única en reaccionar a su publicación en Instagram; su co-protagonista Camila Sodi le dedicó un emoji con los ojos de corazón. Ante esto los rumores de que la sobrina de Thalía estaba coqueteando con el actor, no se hicieron esperar.

Las felicitaciones de Ariadne Díaz y Camila Sodi a Marcus Ornellas.

Posteriormente Camila Sodi dedicó varios emojis de corazón al esposo de Ariadne Díaz, en una selfie que compartió desde el Centro Histórico de la CDMX.

En otra publicación en su cuenta de Instagram, donde luce muy elegante y galán, Camila escribió: "belleza".

Camila Sodi no ha dejado de mostrar su admiración por su co-protagonista en "Rubí".

Ante todos estos comentarios de la actriz, los rumores de un coqueteo a Marcus Ornellas no cesan.

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, Ariadne Díaz se tomó con humor todos estos rumores: “¿mi amor, me estás poniendo el cuerno?, dime la verdad, es parte de que somos artistas y si no dicen eso, dicen otras cosas y que, si me retiro, ya me he retirado 20 veces y me han bajado a Marcus 30 veces, yo le he puesto el cuerno 80, o sea, es parte de, ¿no? pero es simpático, llega uno a la casa con cosas qué platicar”.

¿Qué es la Fábrica de sueños?

Se trata de un proyecto serial de Televisa de 12 títulos, que revive y actualiza las telenovelas más exitosas de las últimas décadas.

Fábrica de Sueños revivirá las telenovelas icónicas:

Cuna de lobos. La usurpadora. El maleficio. Rubí. Colorina. La madrastra. Los ricos también lloran. Rosa salvaje. Corona de lágrimas. Quinceañera. El privilegio de amar. Corazón salvaje.

Fábrica de Sueños es una antología de dramas seriados, realizados en formatos de 25 capítulos, conservando la misma intensidad dramática y fuerza de los personajes, pero ahora con un enfoque multiplataforma, formatos cortos y contextos de actualidad.