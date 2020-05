Camila festeja 15 años de carrera con "Luz"

México.- El dúo Camila celebra 15 años de sólida carrera musical con "Luz" su nuevo y emotivo sencillo cargado de energía y ánimos en estos tiempos tan difíciles para todos.

El cantante Mario Domm fue quien compuso el tema y lo co-produjo junto a Ettore Grenci, en una entrevista habla sobre el proceso creativo de la canción, la cual ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y cuenta con un video animado.

La vida y sus cambiantes decorados nos recuerdan cuan frágiles somos. ‘Luz’ es un llamado a la reconexión y a la exploración personal, no tenía idea cuando escribí esta canción que sería tan representativa de este desconcertante presente, siempre he creído que la felicidad no es un concepto a conseguir... la felicidad es una decisión", dijo sobre el tema.

Por otro lado, Pablo Hurtado explica que "ahora que lo veo terminado, me doy cuenta que una situación que inicialmente parecía desafortunada resultó transformarse en una bendición pues quedó un video bellísimo que representa muy bien el mensaje de la canción, llevando la música y la letra a un lugar mucho más poderoso".