Camila, hija del Negro Araiza, sale del clóset en redes sociales

México.- Aprovechando el Mes del Orgullo LGBT+, Camila Araiza, la hija del conductor de Televisa, Raúl Araiza, decidió sincerarse con sus más de 100 mil seguidores en sus cuentas de redes sociales y salir del clóset.

A través de su cuenta de Instagram, la hija del "Negro" Araiza publicó fotos y videos que dieron cuenta de su asistencia al PRIDE 2022 en la Ciudad de México, luego de que el evento fuera cancelado dos años seguidos debido a la pandemia de Covid-19.

"Querido diario, una vez más; Me siento completita y libre, amada y agradecida con txdxs las almas que me acompañan el día de hoy a celebrar el amor incondicional en todas sus formas. Qué ya no tengo miedo de ser YO !!!! Me cuesta encasillarme, especificarme, explicarme, justificarme!!! Pues soy más que un nombre, edad, género, más que un cuerpo!! Qué todo me lo debo a mi porqué ese es el amor propio y esa es mi misión más grande", fueron las palabras con la que la joven de 26 años comenzó la publicación en donde presentó, de forma oficial, a su pareja sentimental.

Fue mediante una serie de fotografías y videos donde la hija de Raúl Araiza hizo de conocimiento público que pertenece a la comunidad de la diversidad sexual, tras haber asistido a la mega marcha en la capital de México el pasado fin de semana.

Hija de Raúl Araiza sale el clóset y presume a su pareja/Fuente: captura de pantalla

Asimismo, la joven de 26 años no dejó pasar la oportunidad para lanzar una crítica a la sociedad actual, aunque hizo énfasis en que, las personas LGBT+ cada vez se vuelvan más resilientes.

Te recomendamos leer:

"Hay una sociedad muy extraña en este planeta pero cada vez nos volvemos más resilientes y conscientes, eso me da mucha esperanza para esas semillitas que reencarnaran por acá dejándoles un mundo más suave. Hoy entiendo que he sido todo, que el género no existe sólo es un cuerpo qué utilizamos para experimentar esta experiencia llamada vida, qué el único origen de nuestro ser es el amor universal!!!! Almas somos y almas amamos!!! Qué hoy encontré a un alma igual que la mía y si, esto existe!!! Somos y venimos de lo mismo", escribió la también artista.