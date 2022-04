Camilo y Evaluna Montaner debutan como padres de Índigo una niña

Camilo de 28 años de edad, y Evaluna Montaner de 24, se acaban de convertir en padres de una niña llamada Índigo, así lo dieron a conocer varios portales de espectáculo esta mañana, aunque no se sabe si la joven madre dio a luz desde casa como se había dicho anteriormente o en un hospital, los fans están fascinados.

Y que desde hace tiempo se esperaba que Camilo y Evaluna Montaner debutaran como padres, pero por fin la espera terminó la llegada de Índigo tiene a todos felices, pues los seguidores aseguran que en efecto estos cantantes serán muy buenos padres, pues esperaban dicha etapa como nadie.

Si echamos un vistazo a las redes sociales de ambos, podrás ver como Camilo siempre estaba pegado a la panza de su esposa, pues lo llenaba de emoción cumplir eso, deseo de ser padre, al igual que la hija de Ricardo Montaner quien estuvo muy feliz durante estos nueve meses en la dulce espera.

"Felicidades siempre un bebé es una bendición", "Alguien sabe el significado de índigo? Porque no siento que sea nombre para una niña por eso pregunto", "Esto me recordó un capítulo de los Simpson, cuando buscan en nombre de Bart sin que se pueda dar un apodo... Índigo (mendigo)", "Felicidades para los padres y para índigo bienvenida al mundo", "Felicidades y muchas bendiciones a la beba lo único es que el nombre para niña no queda bien", escriben las redes.

Como ya se dijo en redes sociales, todos están felices por el nacimiento, pero el nombre de la pequeña, no les parece del todo, los fans quienes creen que Índigo no es del todo el nombre para una bebé, por lo que han dicho, que deberían cambiarlo, además desean ver las primeras fotos de la pequeña.

Cabe mencionar que Evaluna Montaner en todo momento compartió con sus fans el embarazo, es decir, no se restringió en nada, pues sus fans siempre le hicieron saber que deseaban ver como iba creciendo su pancita durante esta gestación, por lo que en todo momento se le vio muy tierna posando con su ropa de embarazo.

