Camilo y Shawn Mendes lanzan "KESI (Remix)", la unión de dos culturas al ritmo de la Champeta

El cantautor colombiano Camilo lanzó como nuevo sencillo de su álbum "Mis manos", una de sus canciones favoritas; se trata de "KESI (Remix)" a dueto con el cantautor canadiense Shawn Mendes, quien por primera vez canta en español.

"Nunca pensé en hacerle un remix hasta que unos de mis artistas preferidos, Shawn Mendes, me lo propuso directamente", expresó Camilo, esposo de la también cantante Evaluna Montaner (hija del cantautor Ricardo Montaner).

Camilo es un gran fan de la música de Shawn Mendes, novio de la cantante Camila Cabello (ex integrante del girl group Fifth Harmony), "la pura idea de escucharlo cantando en español es algo que me hacía mucha ilusión", comentó el joven intérprete en un comunicado de Sony Music México.

El hecho de que él decidiera cantar en nuestro idioma por primera vez en su carrera en una canción conmigo, es uno de los honores más grandes que he tenido en mi trayectoria como artista.

De acuerdo con Camilo Echeverry Correa originario de Medellín, Colombia, "KESI (Remix)" es una canción llena de vida, sonrisas, energía y felicidad contagiosa como ninguna otra, "y la amistad que nos une es tan honesta y cercana que anima y le da espíritu a esta colaboración".

Las voces de Camilo y Shawn Mendes brillan al ritmo de la Champeta, género originario de Cartagena, Colombia, que cabe destacar, es la primera colaboración en español del cantautor canadiense en su exitosa carrera, la cual comenzó cuando publicaba versiones de conocidas canciones en la extinta aplicación de videos Vine.

Este dueto surgió de la admiración entre ellos y de un mensaje directo de parte de Shawn Mendes a Camilo, diciéndole lo mucho que le gustaba "KESI". A los pocos días el canadiense grabó sus versos en inglés y español, mientras que Camilo regrabó su parte.

Shawn Mendes manifestó que su parte favorita de trabajar con Camilo "es estar a su alrededor, su energía es contagiosa y hermosa, cuando nos conocimos hubo un clic inmediato".

Siento que es mucho más fácil trabajar con alguien una vez que sientes que eres amigo de ellos, te emocionas mucho más con el lanzamiento.

Por otra parte, el álbum "Mis manos" de Camilo ya es en México Disco de oro, certificación que se agrega al Cuádruple Platino + Oro para "Vida de rico", el Platino de "Ropa cara" y "BEBÉ", y el Oro para "Machu Picchu".

"KESI (Remix)" fue incluido en el playlist "¡Viva latino!" de Spotify. Ante esto Camilo comentó en sus redes sociales: "Dios me sorprende con este tipo de cosas; ser con Shawn Mendes portada de uno de los playlists latinos más importantes del mundo, es un privilegio que valoro con el corazón entero. Estoy enloquecido de agradecimiento con todo el amor que le están dando a 'KESI (Remix)' con apenas un día de haber salido, los amo".