"Camposanto de mujeres que se ha vuelto México", famosos como Rebecca Jones opinan del caso de Debanhi

A través de redes sociales, varios famosos han alzado la voz no solo por el caso de Debanhi, sino por todas las mujeres desaparecidas y asesinadas en México. La muerte de la joven estudiante de Derecho, ha indignado a todo el país y hoy, miles de personas claman justicia por todas las víctimas.

La actriz y productora mexicana Rebecca Jones, comentó que México se ha convertido en un cementerio de mujeres. "Este camposanto de mujeres que se ha vuelto México, ¿cuál es el mensaje en este país? ¿Qué no importa? ¿Qué no pasa nada? ¿Cuántas somos ya? ¿21 000? La indolencia duele. México feminicida".

En la publicación de Rebecca Jones, la también actriz Anel Noreña, quien fuera esposa del cantante José José, expresó: "es muy triste ver cuantas generaciones pasan y siguen atacándonos y quitándonos a nuestras niñas del futuro".

Por su parte, la actriz Cecilia Suárez, protagonista de la serie de Netflix "La casa de las flores", publicó en su cuenta de Instagram, una ilustración basada en la última fotografía de Debanhi, mencionando que "no hay palabras".

La conductora de televisión Natalia Téllez, quien forma parte del elenco de "Netas Divinas", externó que esta situación duele a diario, "no nos podemos acostumbrar, esto no se puede normalizar, nos tiene que escandalizar y asustar". Asimismo, dijo que los últimos pasos que dio Debanhi "son los nuestros y los de las que amamos".

Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, de 18 años de edad, desapareció el pasado 9 de abril en el kilómetro 15,5 de la carretera de Monterrey a Nuevo Laredo, frente al motel Nueva Castilla, en el estado de Nuevo León, México, luego de haber asistido a una fiesta. Cabe mencionar que dicha rúa, es llamada "la autopista del terror", por los casos de secuestros y desapariciones forzadas registrados en esta.

El caso conmocionó al país por la imagen viral de Debanhi abandonada en la carretera y por la búsqueda del padre de la joven, Mario Escobar, quien ayer viernes denunció que su "hija está muerta por gente incompetente, por acosadores sexuales", y denunció las fallas en la investigación de la Fiscalía de Nuevo León.

13 días después, el cuerpo de Debanhi fue hallado en el interior de una cisterna abandonada, en el motel Nueva Castilla, a escasos metros del lugar donde desapareció. "Mi hija está muerta, y yo no sé qué hacer", expresó su papá.

La actriz de telenovelas Claudia Álvarez, manifestó no poder imaginar el dolor de todas las familias que pierden a sus hijas, "por gente maldita, gente sin sentimientos que con la mano en la cintura comete actos terroríficos". Agregó que es hora de implementar amor en cada paso que damos en nuestra vida, "desde la persona que no conoces y te cruzas en la calle, hasta la gente más cercana, más amor es lo que necesita el mundo y obvio, que no queden impunes estos actos".

El cantante y actor de teatro musical Mauricio Martínez, mencionó en su perfil de Twitter que es un terror ser mujer en México. "No es posible que esto siga pasando como si nada. Mujeres, quémenlo todo, hagan lo que tengan que hacer, México es tierra de nadie".