Cancelan concierto de Edgar Oceransky tras acusaciones de abuso a menores

A través de la cuenta oficial del Auditorio Nacional se informó sobre la cancelación del concierto de Edgar Oceransky programado para el 16 de marzo, luego de que haya sido acusado de abuso a menor tras darse a conocer un audio en donde afirmó que prefiere estar con chicas adolescentes.

En un breve comunicado en redes sociales, se comunicó que “el concierto del cantautor Edgar Oceransky, programado para el miércoles 16 de marzo en este recinto, ha sido cancelado” sin dar mayor razón para esto, sin embargo se invitó al público a pasar por su reembolso.

Fue la usuaria Anhelé quien compartió un audio en donde se puede escuchar al cantante expresar ante el público previo a un concierto de hace doce años que prefiere a las adolescentes, ya que son menos complicadas que las mujeres adultas.

“No tengo miedo, me gusta la diversidad, pero mi preferencia más profunda son las adolescentes ¿no?. Que tengan todavía cara de ministerio público, sí, miren es mejor ir al bote por una chavita que por el alcoholímetro, sé lo que les digo” mencionó el compositor.

Antes de que se diera a conocer la cancelación, algunos de sus fans continuaban brindándole su apoyo al cantante pese a las acusación de abuso a menores de edad, por lo que Oceransky salió a agradecer a su público y con un “ahí nos vemos” se despidió, aunque poco después se supo que no habría concierto.

En el audio publicado, se escucha al hombre de 46 años de edad hablando sobre una canción que escribió para su exnovia, que conoció cuando ella tenía tan solo 15 años y él ya era un adulto, luego comienza a hablar sobre la diferencia entre las adolescentes y las mujeres adultas, argumentando que se vuelven “ariscas” con la edad.

“Una chava la conoces a los 15 años y tú le propones lo que quieres y ella te dice 'sí' o te dice 'no', simple, las mujeres adolescentes son muy claras porque no están pervertidas. Las mujeres grandes mientras más van creciendo 'no' es 'si' y 'no', menos” consideró culpando de esto al “momento del ciclo en que se encuentren” por lo que es “muy complicado”.

“Tú le preguntas a una muchacha '¿quieres conmigo'? y tú esperas una respuesta monosilábica. A los 16 te dicen sí o te dicen no, a los 25 empiezan ¿dónde estudiaste?, ¿cómo te apellidas?, ¿dónde trabajas?, ¿qué signo eres?, ¿ya leíste a Shopenhahuer' y dices 'para platicar tengo a mi amigos'. Se complica un poco la vida de las mujeres más grandes” se escucha decir a Oceransky.

Hasta el momento, Edgar Oceransky no ha dado declaraciones sobre el caso, mientras que su oficina afirmó que se dirigirán por las medidas legales en vez de los medios.