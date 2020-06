Cancelan el festival Pa´l Norte en su edición 2020

Nuevo León.-De acuerdo con el comunicado publicado el día de hoy por los organizadores de Tecate Pa´l Norte, la edición que se tenía prevista en septiembre de 2020, queda oficialmente cancelado y se aplaza para 2021.

Cabe señalar que la realización de este gran evento se tenía prevista para el mes de marzo, pero debido a la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19 el evento se mantuvo pausado.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

"Primeramente, queremos agradecerte por tu paciencia y comprensión en este tiempo. A pesar de buscar incansablemente distintas maneras de continuar con la edición 2020 de Tecate Pa'l Norte, siempre estará por encima de todo tu salud y seguridad, así como la de los artistas, staff y patrocinadores. Esta situación nos duele tanto como a ti, pero con la frente en alto hacemos oficial que el festival será pospuesto para el siguiente año", informaron los organizadores en la cuenta oficial de Twitter.

Asimismo, indicó en el comunicado que todos los boletos adquiridos serán válidos en Pa´l Norte edición 2021, así como también en los próximos días publicaran la información relacionada con la nueva edición y las opciones para quienes no puedan conservar su boleto.

Cabe mencionar que la edición que ha sido cancelada tendría la participación de The Strokes, Claptone, El tri, Foster the people, así como grupos de música norteña y reggae, cartelera que hasta el momento, los organizadores no han mencionado si se mantendrá.

También te puede interesar:

Guanajuato: Bebé queda huérfano tras nacer; la madre tenía COVID-19

Asintomáticos por coronavirus suelen infectar más y generar menos defensas