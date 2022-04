Cancelan show del Perrísimas Tour de Alejandra Guzmán y Paulina Rubio por presunta baja venta de boletos

Lo que más ha llamado la atención es que la cancelación llega después de que las cantantes evidenciaran que no se llevan nada bien, ni siquiera arriba del escenario y por trabajo. Hasta ahora se desconoce si el Perrísimas Tour sobrevivirá a la relación que ambas cantantes mantienen.

Según los organizadores del show, este no se llevaría a cabo "debido a circunstancias imprevistas", por lo que los boletos se reembolsarán a sus compradores. Se desconoce hasta el momento si el Perrísimas Tour tiene intenciones de reprogramar el concierto, incluso, de seguir con los 23 espectáculos que hasta ahora tiene agendados.

Claro que ha quedado que, pese a "haber arreglado sus problemas", Ale y Pau no se llevan nada bien, y sus primeras presentaciones del show lo han evidenciado, por lo que ahora nadie quiere ir a verlas, argumentando que es un espectáculo sin gracia ni momentos destacables.

Estados Unidos.- Una fuerte polémica atraviesan Alejandra Guzmán y Paulina Rubio , pues el arranque del Perrísimas Tour , su gira en conjunto, no ha sido el mejor que han tenido, presuntamente por la evidente falta de química entre las cantantes , lo que las habría llevado a cancelar uno de sus recientes espectáculos.

