Canciones de Manuel Mijares que marcaron su carrera

México. Manuel Mijares es uno de los cantantes mexicanos más exitosos actualmente y su lucha para llegar a ser uno de los más grandes de la música comenzó en los años ochenta cantando temas como Soñador.

No hace falta, Si me tenía, Baño de mujeres y Para amarnos más son solamente algunos de los muchos éxitos de Manuel Mijares y que no pueden faltar en todos sus conciertos, además se han quedado en el gusto de sus seguidores.

Varios discos tiene grabados este señor de la canción romántica de México, apodado "Soldado del Amor", precisamente porque es el título de otro de sus éxitos, pero hay especialmente otras canciones que anteceden a las mencionadas y fueron las primeras con que Mijares sería reconocido por su talento.

Según información en su biografía, Mijares, quien actualmente tiene 64 años de edad, representó a México en el Festival OTI de la Canción de 1985 interpretando la canción antes ya mencionada Soñador, esto cuando tenía 27 años de edad.

En este festival de la canción que conducía el fallecido Raúl Velasco, Mijares fue nombrado como revelación y ese mismo año EMI Capitol lo firmó par que grabara sus dos primeras producciones musicales.

Manuel Mijares fue el título del primer disco del exesposo de Lucero y fue lanzado al mercado en 1986; contenía diez temas, entre ellos Bella, Poco a poco y Siempre, los dos primeros compuestos por J.R. Flórez y el tercero de Hernaldo Zúñiga.

Estos fueron los primeros éxitos de Manuel Mijares entre México, Centro y Sur América, y de esa manera comenzó a figurar en el mundo del espectáculo, con su voz, canciones y manera para bailar le permitieron hacerse de un estilo propio.

En 1987 sale al mercado el segundo disco de Mijares titulado Amor y Rock and Roll y coloca como éxitos No se murió el amor, Un montón de vereano y Poco a poco; a partir de entonces le llega la fama con más notoriedad, conciertos, giras por México, USA y otros países como ha sucedido a través de los años.

Manuel Mijares ha podido consagrarse como un gran cantante y en entrevistas que le han hecho siempre manifiesta que se siente orgulloso de si mismo porque jamás perdió la fe y ha luchado para convertirse en uno de los más grandes exponentes de la balada y el romanticismo de México.