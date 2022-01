Canciones favoritas de Ángela Aguilar del repertorio de sus abuelos Antonio Aguilar y Flor Silvestre

Una parte de "Cielo rojo" dice: "deja que yo te busque y si te encuentro y si te encuentro vuelve otra vez, olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer". Otro de los temas que cantaba su abuela y está dentro de sus favoritos, es "La basurita".

En los agradecimientos de su álbum "Primero soy mexicana", Ángela menciona que "Cielo rojo" es una de las canciones "más significativas" que grabó en ese álbum: "fue interpretada por mi más grande inspiración, mi abuela Flor Silvestre en el año de 1957, una canción que me regresa a ese lindo momento en que apenas descubría mi amor por la música".

Por lo visto, a la intérprete de "En realidad", "Ahí donde me ven" o "La llorona", le gustan las canciones llegadoras.

Ando que me lleva la tristeza, traigo destrozado el corazón, nunca había sentido tanta pena, ¡cómo me ha dolido tu traición!

En una dinámica de preguntas que llevó a cabo en las stories de su perfil en Instagram, la hija de Pepe Aguilar comentó que "Ando que me lleva" es su canción favorita de su abuelo Antonio Aguilar , un tema que el legendario "Charro de México" grabó con mariachi y con la banda sinaloense.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.