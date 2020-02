Canelo Álvarez se tatúa a su hija y las redes se lo acaban a criticas

Saúl "El Canelo" Álvarez sorprendió al compartir con sus seguidores una gran prueba del amor que tiene por su hija María Fernanda y se tatuó una imagen de ella en su brazo, pues desde hace varios años comenzó a marcar su cuerpo con frases o simbolismos que sin duda han marcado mucho su vida y su hija no podía faltar entre estos.

Como todo un padre amoroso, El Canelo ahora lleva a su pequeña tatuada en el brazo, específicamente en el bíceps del brazo izquierdo y quien fue elegido para realizar la marca fue Dr. Woo, un conocido tatuador de estrellas de la talla de Justin Bieber.

El tatuador también hizo uso de su cuenta oficial en Instagram, en donde cuenta con 1.6 millones de seguidores, para compartir el trabajo que hizo en su estudio ubicado en Los Ángeles, California.

Junto a la imagen artística en blanco y negro el artista de ascendencia asiática compartió una frase que se traduce a: "La familia lo es todo", a lo que El Canelo respondió con unas simples, pero importantes palabras que se leen: "Eres el mejor".

La fotografía que Woo utilizó para inspirarse fue una en donde la pequeña María Fernanda aparece con un vestido muy mexicano, al parecer bordado a mano, con unas sandalias típicas de México y un tocado en forma de flor en su cabeza.

Pero las criticas no se hicieron esperar, cientos de seguidores del boxeador mexicano le recriminaron el hecho ya que consideran que es un tatuaje mal hecho pues su parecido con su hija es mínimo.

Los comentarios van desde un "El dibujo está mal hecho.Las extremidades cortas no van en proporción con el cuerpo . Pareciera que la niña tuviera enanismo" así como este "Tanto dinero y parece tatuaje de prisión".

Criticas en redes sociales | Captura

Otro sector se centró en hablar de igualdad y amor de padre, recordemos que el Canelo Álvarez tiene más hijos además de su pequeña Maria Fernanda, por lo que muchos de los comentarios eran para recordarle que debía ser parejo con todos y que si accedió a ponerse a uno debe hacerlo con todos.

Las personas no le perdonaron lo que hizo y le recriminaron de esta forma: "Que pena que alguien que tiene más hijos muestre su preferencia por uno, hace mucho daño a los demás niños", hasta otros que son un poco más ligeros pero no dejan de ser ataques, "Dios mío pero el amor está en el corazón no en la piel. Y cuantos hijos más tendrá.? Se hará el tatuaje de todos..!!!"

Criticas en redes sociales | Captura

Pero siempre hay buenos comentarios que aunque son en menor cantidad aportan algo de valor para la acción del púgil mexicano como los típicos "Que bonito" o "Hermosa" y uno que otro corazón.