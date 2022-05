Cannes: Las inolvidables historias de Gael García, Diego Luna y Guillermo del Toro

Al Festival de Cannes han asistido infinidad de artistas mexicanos, los más aclamados han pisado la alfombra toja y Gael García, Diego Luna y Guillermo del Toro no son la excepción, hasta han contado sus más inolvidables historias.

Cada año se realiza el festival de cine en Cannes, Francia, y son los íconos mexicanos quienes cuentan cómo ha sido su asistencia a los largo de la historia, por ejemplo el charolastra Gael García Bernal relata como cada vez que va se lleva un recuerdo rarísimo.

"Siempre pasa algo rarísimo acá en Cannes, me hacen cantar, y me la paso bien cantando, pero como que siempre quieren que cante mariachis y canciones así que en ningún otro lado del mundo me hacen hacer esto" cuenta Gael García para Brut Cannes.

En su paso por el Festival de Cannes en más de una ocasión han estado juntos Gael García con Diego Luna incluso el actor de Amores Perros y Coco ha sido por las cámaras abrazado del director de cine Guillermo del Toro.

Por su parte, el director de la película La forma del agua también cuenta en entrevista cuál fue el momenot más loco en Cannes, a lo que refiere que ha sido cuando Salma Hayek llevó a un maricahi y todos terminaron cantando, historia que ya ha sido corroborada por la misma actriz de Coatzacalcos, Veracruz.

En alguna otra ocasión, Salma Hayek ha declarado también a la prensa de aquel inolvidable momento, en el que hasta hubo tequila, mezcal y las canciones que todo mundo reconoce de México.

El aclamado Guillermo del Toro cuenta que esa noche cantaron como nunca por varias horas, "y eso estuvo bien", es Diego Luna quien también se une a la historia de las celebridades en Cannes, y también relata cómo la ha pasado en Francia.

El ex esposo de Camila Sodi reconoce que una noche en Cannes es inolvidable, "lo único terrible es la mañana siguiente donde te preguntas por qué fuiste a esa fiesta, justo en el momento en el que ya te tienes que levantar para tomar tu vuelo de regreso a México".

Los artistas mexicanos Gael Gacría, Diego Luna y Guillermo del Toro confirman que asistir al Festival de Cannes y no dejar huella es como no haber ido, fiesta nivel "o no duermes y te vas directo al aeropuerto".