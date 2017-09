Cantante Cristina Eustace le manda bendiciones a Esteban Loaiza

Mazatlán.-La cantante originaria de Chihuahua, pero radicada en Guadalajara Cristina Eustace, está de visita en Mazatlán con el motivo de grabar las canciones del disco homenaje para la cantante española Rocío Dúrcal y también algunas que vendrán en otra producción, que será sorpresa.

Cristina Eustace en entrevista en los estudios de Luz Record en Mazatlán. Foto: Maribel Arredondo

Tributo a una grande

La artista promociona su más reciente melodía, Desaires, con la cual le rinde homenaje a la fallacida cantante Rocío Dúrcal. La pieza fue cantada por la “española más mexicana” y es autoría de Joan Sebastian. Ahora suena en voz de Eustace al son de mariachi. La intérprete mexicana grabó en Jalisco el video del tema y comparte que usó un vestido muy bonito y especial.

Awww Gracias hermano ❤ I love you! #Repost @alfredolomeli13 (@get_repost) ・・・ Hay voces bonitas, y luego hay voces de otro f****g mundo. My girl @cristinaeustace is one of those voices Una publicación compartida de Cristina Eustace Oficial (@cristinaeustace) el 2 de Sep de 2017 a la(s) 7:40 PDT



“Mitzi me dijo que el vestido se lo había hecho a Rocío. Ella falleció y no lo usó y estuvo esperando ese vestido. Se lo iban dar a “La Gaviota” (Angélica Rivera) cuando estaba en la novela y no lo pudo usar. Es un vestido que porté con mucho honor.”

Dos discos en puerta

La cantante grabará en los próximos días los temas que faltan de la producción del homenaje a Dúrcal y adelanta que son temas muy llegadores.

Sobre el segundo disco, comenta: “Se estima que se llamará Caballeros románticos. Solo hice algo así en mis inicios en el programa Código Fama. Un placer estar con maravillosos músicos, y trae mucha melancolía, mucho romance”.

Home is where thw heart is Una publicación compartida de Cristina Eustace Oficial (@cristinaeustace) el 5 de Sep de 2017 a la(s) 5:45 PDT

Compañero de vida

La interprete de La mera mera confiesa que su hijo es el regalo más grande que Dios le ha dado. Revela que el pequeño Andrés le cambió la vida y hasta el cuerpo.

“Mi hijo me ha cambiado de todas las maneras. Cada que estoy batallando y veo a mi hijo que sonríe, me llena de energía.”

Cristina Eustace, Foto: Maribel Arredondo

Arreglitos que considera necesarios

La bella mujer comparte que tras el nacimiento de su pequeño se inyectó los labios y se aplicó bótox, pero confiesa que años atrás ya se había sometido a una operación para aumentarse el busto. Revela que a sus 38 años trata de comer sano y de tomar jugos naturales.

“El busto ya lo traía desde que estuve en Código Fama. Ya debería de cambiarme los implantes.”

El cáncer se fue

La también conductora luchó contra el cáncer de garganta hace tiempo y dejó unos meses de hablar, pero hoy puede contar que ha ganado la lucha contra esa enfermedad.

“Estoy feliz de seguir viva. No como ninguna comida enlatada, pocas carnes rojas de lunes a viernes, no como papitas, nada de refresco. Los fines de semana si como de todo.”

Nuestra nueva vida ❤ Una publicación compartida de Cristina Eustace Oficial (@cristinaeustace) el 15 de Ago de 2017 a la(s) 5:25 PDT

Anoche después de trabajar... a disfrutar a mi bebé ❤ Una publicación compartida de Cristina Eustace Oficial (@cristinaeustace) el 22 de Ago de 2017 a la(s) 11:18 PDT

Sin pensión alimenticia

Por último, sobre la relación que sostienen su hijo y ella con el beisbolista Esteban Loaiza, el padre de su hijo, refirió: “No quiero hablar de eso, porque al final es el padre de mi hijo. En su momento lo va a ver, lo único que tengo que hacer es dedicarme a sostener a mi hijo, darle todo el amor y es todo lo que necesita, a Esteban que Dios lo bendiga”.

Cristina Eustace, Foto: Maribel Arredondo



El exligamayorista, quien fuera anteriormente esposo de la cantante Jenni Rivera, le quería pagar 2 mil 800 pesos al mes por pensión alimenticia y ella no aceptó. Al respecto, dijo: “Mejor pregúntenle a él, yo la platiqué bastante. Él no es parte de nuestra familia, yo soy la que sostiene a mi familia. Ese es el pasado, yo tengo que dedicarme a mi hijo, lo importante es que mi hijo esté bien y que Dios lo bendiga a él, que sea feliz”.