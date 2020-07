Cantante Karina llama "basura" a la música de Bad Bunny

México. Karina, originaria de Venezuela y cantante de temas como "¿A quién?", causa polémica en redes sociales a través de un video que coloca en Instagram y en el que reprueba que existan cantantes que no aportan nada musicalmente hablando, en especial hace referencia a Bad Bunny, y da a entender que su música es basura. El reguetonero recibió el premio a compositor del año por parte de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP), y Karina opina que no lo merece.

Impactada, disgustada y entristecida, así dice sentirse Karina en el video donde manifiesta su desacuerdo respecto a que Bad Bunny haya sido reconocido mejor compositor del año. "ME REHUSO a aceptar la basura en cualquiera de sus modalidades. No voy a aceptrar por nada del mundo letras procaces, crudas, misóginas y hueca", dice la famosa cantante respecto a su opinión específicamente sobre el reconocimiento a Bunny.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Karina. Foto captura pantalla Instagram

No voy a aceptar que las letras HUECAS sean premiadas y más aún celebradas por una institución supuestamente seria hasta hoy . No me da la gana !!!! Punto!!!! ESTO YA LLEGO MUY LEJOS . #RESPETO #compositores", escribe Karina en Instagram.

Ahora a lo malo lo llamanos bueno", "Aplausos de pie. Estoy de acuerdo contigo", "Bravo!. Es la realidad y punto, Karina", "Tienes toda la razón", "La premiación a ese tipo es una falta de respeto a los grandes compositores que existen", le comentan a Karina algunos de sus seguidores.

Bad Bunny, compositor del año. Foto captura de Instagram

Puedes leer: Ninel Conde vende pruebas para detectar el COVID-19 y ayudarse económicamente

Y en el mismo video, Karina, quien ha popularizado otros temas como "Sálvame", "No puedo vivir sin amor" y "Dejaré", lamenta profundamente que hayan premiado a Bad Bunny y no a otros compositores que sí lo merecen, y menciona que eso es una falta de respeto para compositores como Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz, Joan Manuel Serrat y José Luis Perales, entre muchos más.

No tengo palabras para expresar mi decepción... No me voy a arrodillar ante un movimiento que dice cosas como “mam***** el cul*”, esto no es una composición, esto es una descomposición de la sociedad... ¿cómo es posible?."

Y no es a Bad Bunny a quién le están dando la corona, es a la ignorancia, a la vulgaridad, a la ordinariez, a la mugre, yo no me voy a arrodillar, voy a seguir haciendo canciones, voy a seguir haciendo música para el alma, para el corazón, para el cuerpo, porque eso da placer”.

A Bad Bunny le sale un doble

Benito Antonio Martínez Ocasio, cuyo nombre artístico es Bad Bunny y es originario de Vega Baja, San Juan, Puerto Rico, Estados Unidos, tiene un doble, y es originario de México. Se parece físicamente mucho a él y fans del famoso cantante se lo hacen saber. Hace unos días fue dado a conocer en redes sociales.

El usuario Romero’s Live se ha vuelto una sensación en TikTok por su impresionante parecido al cantante de temas como "Safaera" y "Callaíta", y seguidores de este seguramente están asombrados por el gran parecido, incluso el mismo Bad Bunny también.

Bad Bunny. Foto captura Instagram

Romero's Live se viste como Bad Bunny y quien lo ve no tiene la menor duda de que es el famoso intérprete, ya que se parece a él bastante, y es por eso que en los últimos meses se ha convertido en uno de los tiktokers favoritos entre los usuarios. El doble de Bad Bunny, o "gemelo", suma seguidores en Tik Tok cada vez más y ya tiene más de 547 mil y sus videos suman ya también miles de reproducciones.

Bad Bunny es un cantante, rapero y trapero de reguetón y trap latino, conocido por temas como "Chambea" y "Amorfoda", según información en Wikipedia, cuenta con cuatro producciones musicales, de los cuales uno es en colaboración con J Balvin.

Te puede interesar: Ingrid Coronado reaparecería como conductora en el reality Quién es la máscara