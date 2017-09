Cantante Ofelia Leyva presume su disco "Lindos besitos"

Mazatlán.-La cantante mazatleca Ofelia Leyva, mejor conocida como “La Voz que Enamora”, está contenta. Y no es para menos, ya que compartió en La Charla con EL DEBATE que su disco, Lindos besitos, desde el viernes pasado ya está en plataformas digitales y lo pueden descargar.

Ofelia Leyva, Foto: Maribel Arredondo

Melodías

La artista, quien también ha dedicado parte de su carrera a la conducción, indica que el material salió físicamente desde hace seis meses, pero logró una meta más, que llegue al formato digital. El disco contiene 10 melodías, de las cuales seis son de su autoría y las otras son grandes temas que ya fueron éxitos con otros artistas.

“Supercontenta porque ya estamos en plataformas. Ya pueden descargar los temas. Ojalá escuchen el disco, que se identifiquen con los temas. Ahora que vienen las fiestas patrias, que lo pongan en todo lo alto. También lo pueden escuchar en mi página oficial.”

Entre los temas escritos por ella figuran Lindos besitos, Fíjate en mí, Muévete, Bajo la sombra, Háblame de frente y Te equivocaste. Uno de los temas más recientes que promueve es Te equivocas.

Compartió que la melodía se grabó en dos partes. Una de ellas se realizó en el estudio de José Ángel Lizárraga, de Estrellas de Sinaloa.

“Es un disco que hicimos con todo el amor. Metí mi cuchara hasta donde me dejaron, me metí en todo, en imagen y en los temas. Es bueno”.

La cantante

Leyva indicó que luego de mostrar amor por la música desde corta edad, ha pasado por las etapas de solista a integrante de un grupo y por varios géneros. “La música es mi pasión. Desde niña participé en concursos. Me aparecía hasta en la sopa. Una televisora me invita a cantar, empecé como solista, luego incursioné en un grupo, luego en el mariachi y ahora con banda en mi nueva producción. Se me hace el sueño de hacer un disco con banda. Agradezco a los que me abrieron las puertas.”

Adelanta que seguirá subiendo temas en YouTube y en las redes e invita a la gente a ver los videos oficiales que ya están en esos sitios.