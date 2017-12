Cantante femenina acusada de abusar de su mejor amiga

De acuerdo con una serie de tweets publicados el pasado lunes, la cantante y concursarse de La voz en su edición estadounidense, fue acusada de violar a su mejor amiga, la también cantante Timothy Heller, una noche que pasaron juntas hace un año.

En un post que publicara en Twitter, la joven relata que una noche, durante una fiesta de pijamas, Martínez le preguntó si tendría relaciones sexuales con ella.

Heller dice que estaba "obviamente incómoda", y repetidamente le dijo a Martínez que "no". La noche siguiente, Heller escribe, surgió la misma conversación.

La víctima denuncia que tras continuar insistiendo durante toda la noche sin dejarla dormir a pesar de que le rogara que lo hiciera, la invitó a fumar marihuana.

La joven aceptó, pensando que con eso su amiga se calmaría y dejaría el tema por las buenas, pero más tarde fue tocada y abusada por Melanie Martínez, quien participó en la edición americana del reality show de canto La Voz.

Heller dice que Martínez practicó sexo oral con ella y procedió a "penetrarla [con] un juguete sexual sin que se lo pidieran". Ella no especifica cuándo ocurrió el supuesto asalto.

Heller termina escribiendo: "Las niñas pueden violar a las niñas. Los mejores amigos pueden violar a los mejores amigos. La amistad no es igual al consentimiento. El silencio no es igual al consentimiento. Ojalá no fuera tan difícil para mí convencerme de estas cosas ".