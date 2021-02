Cantinflas dejó sorprendido a Marlon Brando al ganarle el Globo de Oro como mejor actor

Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, mejor conocido como Mario Moreno "Cantinflas", ganó un muy merecido Globo de Oro en la década de los 50's como "Mejor actuación de un actor principal: comedia o musical", tras su protagónico en la película "La vuelta al mundo en 80 días". En aquella ocasión el actor y comediante mexicano le ganó al actor estadounidense Marlon Brando este galardón, premios otorgados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

El 28 de febrero de 1957 se llevó a cabo la 14ª entrega de los Globos de Oro en el Cocoanut Grove, Ambassador Hotel de la ciudad de Los Ángeles, California (Estados Unidos). El actor estadounidense Marlon Brando, uno de los más aclamados en ese momento en la industria de Hollywood, estaba nominado en la categoría "Mejor actuación de un actor principal: comedia o musical", por su actuación en la película "The teahouse of the august moon (La casa de té de la luna de agosto)".

Marlon Brando era el favorito para ganar el Globo de Oro. En la categoría antes mencionada, además del mexicano "Cantinflas", estuvieron nominados los actores Yul Brynner por su actuación en "El rey y yo"; Glenn Ford por "La casa de té de la luna de agosto" y Danny Kaye por "El bufón de la corte".

Aunque el actor Marlon Brando se sentía seguro de su triunfo, se llevó gran sorpresa cuando fue mencionado el nombre de Mario Moreno "Cantinflas", como el ganador del Globo de Oro.

"La vuelta al mundo en 80 días" fue dirigida por el cineasta británico Michael Anderson y producida por Michael Todd, basada en la novela homónima del escritor francés Julio Verne. La película narra la historia del caballero inglés Phileas Fogg (intepretado por el actor David Niven), quien apuesta la mitad de su fortuna con sus compañeros del Reform Club a que es capaz de realizar un viaje alrededor del mundo en 80 días. Acompañado de su nuevo mayordomo Passepartout (interpretado por Cantinflas), inicia su travesía que va desde Inglaterra sigue por Francia, España, el canal de Suez, India, Hong Kong, Japón y Estados Unidos.

En la película autobiográficas de "Cantinflas", protagonizada por el actor español Óscar Jaenada, en la parte final se incluye el momento cuando el "Mimo de México" le gana el Globo de Oro a Marlon Brando. Hoy 28 de febrero de 2021 se cumplen 64 años de aquel triunfo del comediante mexicano. Cabe mencionar que en la ceremonia de los Globos de Oro en 1957, "La vuelta al mundo en 80 días" ganó como "Mejor película".

Este domingo se llevará a cabo la 78 edición de los Globos de Oro, que se retrasó dos meses debido a la pandemia; tendrá a dos maestras de ceremonia desde dos lugares diferentes: Amy Poehler desde Los Ángeles y Tina Fey desde Nueva York. De acuerdo con la agencia EFE sobre la ceremonia vuela la pérdida de desprestigio, tras las incesantes demandas que acusan a la organización de corrupción y de tráfico de influencias.

Este fin de semana, decenas de nombres firmaron una carta en la que pedían a los organizadores, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), que incrementen la diversidad en sus pequeñas filas, un grupo de 87 periodistas que no admite a más miembros y entre los que no hay ninguna persona afroamericana.