¡"Cantinflas" pudo ser su abuelo! La curiosa anécdota del cantante Kalimba, ex integrante de OV7

El protagonista de películas como "El patrullero 777" o "El bolero de Raquel", no pudo tener hijos propios . Durante su matrimonio con Valentina Ivanova Zuvareff, adoptó a quien sería su único heredero Mario Arturo Moreno Ivanova, hijo de una mujer llamada Marion Roberts, a quien supuestamente conoció cuando turisteaba en México.

El cantante de 39 años de edad y originario de la Ciudad de México, aclaró que esta historia es solamente la versión que él sabe y le contaron sus familiares, pero no tiene la certeza de que sea cierta.

Mi abuela no quiso y los mandó a Nueva York por el temor de que se los quitaran, como Cantinflas era un hombre muy poderoso.

Según el intérprete de temas como "Tocando fondo" o "No me quiero enamorar", como el también guionista y productor de cine era estéril, buscaba la manera de tener herederos mediante la adopción .

El cantante y actor mexicano de ascendencia cubana Kalimba Kadjaly Marichal Ibar, mejor conocido como Kalimba (ex integrante del grupo musical OV7 ), compartió una curiosa anécdota sobre su vida personal, algo no muy común del artista. Mencionó que el comediante Mario Moreno "Cantinflas" pudo haber sido su abuelo .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

