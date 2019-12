Caos total en Knotfest; Evanescence y Slipknot cancelan su show

Ciudad de México.- Este fin de semana se llevó a cabo el Knotfest en el Deportivo Oceanía, festival musical que lamentablemente terminó en caos y disturbios. Todo comenzó cuando en la presentación de Cherry Bombs, algunos asistentes comenzaron a saltarse la valla de seguridad que dividía la sección general del VIP, hasta derribarla.

Ante lo ocurrido el show de Evanescence se retrasó y los asistentes esperaron más de tres horas sin ninguna explicación por parte de Live Talent, los organizadores del festival. Por cuestiones de seguridad la banda estadounidense no pudo subir al escenario; posteriormente la presentación de Slipknot también tuvo que ser cancelada; con ambos shows cancelados varias personas realizaron destrozos en el lugar.

Varios instrumentos fueron quemados, entre estos la costosa batería marca Pearl de Will Hunt, músico de Evanescence, personalizada para su uso con medidas especiales. De acuerdo al sitio web de Pearl, una Masterworks cuesta alrededor de 19 mil dólares (370 mil pesos mexicanos).

"¡Esperando ir al escenario en Knotfest en la Ciudad de México!, nos levantamos tan pronto como arreglen la barricada", publicó la banda en redes sociales mientras los organizadores trataban de regresar el orden al festival ante los disturbios.

Posteriormente anunciaban la cancelación de su presentación; Amy Lee informó:

Hola chicos, Ciudad de México, estamos muy muy decepcionados porque no tuvimos la oportunidad de tocar para ustedes esta noche en KnotFest.

"Las últimas bandas no pudieron tocar por una cuestión de seguridad con las barricadas y era algo que no podía ser reparado, lo sentimos mucho, los amamos; estábamos esperando ahí justo como ustedes con la esperanza tener una oportunidad pero no funcionó esta noche".

Por su parte, Live Talent emitió un comunicado mencionando que las personas que tiraron las barricadas causaron fisuras, lo que puso en riesgo en la seguridad de las más de 50 mil personas que asistieron al Knotfest.

En sus redes sociales, la banda Slipknot se dijo tambiéndecepcionada por no tener la oportunidad de tocar en el Knotfest ante su público mexicano, "pero la seguridad de nuestros fanáticos y nuestra comunidad es nuestra mayor prioridad. Intentaremos volver a México en algún momento en el futuro".