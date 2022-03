¡Caótica! Kim Kardashian sorprende con un atuendo de cintas de advertencia firmado por Balenciaga

Los últimos looks de Kim han sido la sensación; uno de los más recordados fue aquel completamente negro, incluyendo máscara, que firmó Balenciaga para la MET Gala de 2021, actualmente sigue su recorrido y continúa causando sensación en el mundo de la moda.

En esta ocasión, Kim Kardashian arrasó con su espectacular atuendo, un look que dejó a todos cautivados, ya que su figura quedó muy marcada con varias cintas amarillas con el nombre de la marca, un bolso del mismo estilo, lentes oscuros y un peinado estilo wet con un maquillaje en tendencia.

Estados Unidos.- La socialité estadounidense Kim Kardashian lo ha hecho de nuevo; se volvió el centro de atención durante la presentación de la colección de invierno de Balenciaga , firma con la que ha estado colaborando desde hace algún tiempo y la encargada de sus últimos looks.

Gilberto Coronel Periodista Web

