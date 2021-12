Capítulo negro de RBD: Dulce María recuerda a fans que murieron en un show, "no era nuestra culpa"

La cantante y actriz mexicana Dulce María, de 36 años de edad, recordó uno de los momentos más difíciles que ha vivido a lo largo de carrera artística. En una entrevista con Yordi Rosado, habló sobre el accidente en un showcase de RBD en Brasil, donde lamentablemente murieron tres fans. Aunque su equipo de trabajo y los familiares de las víctimas les hicieron saber que no fue su culpa, los integrantes de la banda no pudieron evitar los remordimientos.

Por allá en el 2006, cuando la agrupación musical RBD estaba en su máximo apogeo, fueron por primera vez a Brasil para un showcase que consistía en una firma de autógrafos y presentación de dos canciones. Se llevó a cabo en el estacionamiento de una plaza comercial, superándose la capacidad de personas que se estimaba.

"Cabían no sé si 5 mil personas o algo así y llegaron 15 mil", mencionó Dulce María. Recuerda que la gente se empezó a empujar y ante esto, los cantantes pararon la presentación, pidiéndole al público que se hicieran para atrás: "se veían oleadas de gente, nunca habíamos pasado algo así".

Dulce María, Anahí, Maite Perroni, Poncho Herrera, Christian Chávez y Christopher Uckermann bajaron del escenario, "no terminamos de cantar porque vimos que se estaba poniendo muy fuerte".

Posteriormente, los integrantes de RBD fueron llevados a una casa a las afueras de São Paulo, Brasil. Sabían que hubo personas heridas, sin embargo, les dieron una impactante noticia.

Nos dijeron algo que había pasado, que habían fallecido tres personas y que no era nuestra culpa, pero que desgraciadamente con las cosas buenas de la fama a veces pasan esas cosas.

Dulce María manifestó que no pudo evitar sentir remordimiento por la muerte de las tres fanáticas: "sabes que aunque no fuera tu culpa, si tú no existieras, si tú no hubieras ido a cantar ahí, eso no hubiera pasado".

Un año después de la tragedia RBD regresó a Brasil y se reunieron con los familiares de las víctimas. Les contaron a los cantantes lo que realmente había sucedido, mostraron fotos de sus fans, "nos pidieron que les firmaron cosas, que era su sueño de ellos conocernos, es terrible y te dicen: 'no es tu culpa', fue algo muy feo, muy fuerte, muy triste, siempre que íbamos a Brasil hacíamos un minuto de silencio por ellos".

Dulce María resaltó en la charla con Yordi Rosado, que aquel showcase no fue organizado por la producción de RBD.